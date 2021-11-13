Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım 2021 Cuma Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

12 Kasım Cuma reyting sonuçları bekleniyor. Arka Sokaklar, Aziz, Kırmızı Oda, Kıbrıs Zafere Doğru gibi diziler arasında birinci ve sıralama belli olacak. Televizyon izleyicileri kendi izledikleri programların birinci olmasını beklerken bilindiği üzere sıralama TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki; Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
12 Kasım Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları sıralaması belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.
11 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI
11 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı , üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.