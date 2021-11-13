Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım 2021 Cuma Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.11.2021 09:29 Son Güncelleme: 13.11.2021 09:29

Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım 2021 Cuma Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım 2021 Cuma Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler, düzenli olarak reyting sonuçları için sorgulamalar yapıyorlar. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken 12 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve yarışma programları arasında sıralama ve sonuçlar da belli olacak. Peki; Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

12 Kasım Cuma reyting sonuçları bekleniyor. Arka Sokaklar, Aziz, Kırmızı Oda, Kıbrıs Zafere Doğru gibi diziler arasında birinci ve sıralama belli olacak. Televizyon izleyicileri kendi izledikleri programların birinci olmasını beklerken bilindiği üzere sıralama TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki; Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 KASIM 2021 CUMA

12 Kasım Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları sıralaması belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

11 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI

11 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı , üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan
Son dakika: Fatih Terim'in lideri Marcao İtalyanları peşine sıraladı! Roma'dan sonra bir dünya devi daha...
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?
Son dakika haberleri: 12 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım 2021 Cuma Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA