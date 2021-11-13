Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım 2021 Cuma Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

12 Kasım Cuma reyting sonuçları bekleniyor. Arka Sokaklar, Aziz, Kırmızı Oda, Kıbrıs Zafere Doğru gibi diziler arasında birinci ve sıralama belli olacak. Televizyon izleyicileri kendi izledikleri programların birinci olmasını beklerken bilindiği üzere sıralama TOTAL, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki; Reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Kasım 2021 Dünün reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?