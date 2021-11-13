Son depremler listesi 13 Kasım 2021 Cumartesi: Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

Son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlandı. Listeye göre; 13 Kasım Cumartesi bugün Manisa, Muğla, Antalya, Eskişehir, Elazığ gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Hal böyle olunca; "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte son depremler listesi 13 Kasım 2021 Cumartesi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.13 12:45:29 39.0882 27.5547 0.0 -.- 1.9 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2021.11.13 12:33:41 37.1345 27.3662 24.4 -.- 1.1 -.- GOLTURKBUKU-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.11.13 11:09:48 36.5787 30.3110 28.0 -.- 2.7 -.- CALTI-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2021.11.13 10:53:42 36.0180 31.4590 22.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.13 09:40:48 39.7910 30.2890 0.0 -.- 1.7 -.- OKLUBALI-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2021.11.13 09:03:47 37.9188 30.0952 15.3 -.- 1.7 -.- SARIKOY-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.11.13 08:48:08 38.5622 39.3933 7.7 -.- 2.4 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel
2021.11.13 07:58:49 40.4267 31.6455 15.9 -.- 1.9 -.- ALPAGUT-SEBEN (BOLU) İlksel
2021.11.13 07:23:46 37.8217 27.0553 8.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.13 06:28:44 37.2852 27.9025 13.4 -.- 1.7 -.- KORUCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.11.13 05:53:04 34.4713 32.0438 5.3 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2021.11.13 05:32:53 37.8253 26.9457 11.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.13 05:12:48 38.9545 25.3982 8.1 -.- 3.2 3.1 EGE DENIZI İlksel
2021.11.13 04:35:31 37.8793 26.8868 1.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.13 03:45:23 40.6725 30.4623 10.1 -.- 2.7 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2021.11.13 02:17:59 38.6092 27.4323 14.7 -.- 2.2 -.- MANISA (MANISA) İlksel
2021.11.13 01:32:00 40.0057 27.8225 19.7 -.- 1.8 -.- DEGIRMENBOGAZI-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2021.11.13 00:38:55 36.3228 26.9985 9.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.13 00:27:21 37.4673 27.2090 7.7 -.- 1.2 -.- AKKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel
2021.11.13 00:20:07 37.7738 26.8653 5.0 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
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