Son depremler listesi 13 Kasım 2021 Cumartesi: Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?

Son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlandı. Listeye göre; 13 Kasım Cumartesi bugün Manisa, Muğla, Antalya, Eskişehir, Elazığ gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Hal böyle olunca; "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte son depremler listesi 13 Kasım 2021 Cumartesi.