Ümitlerimiz Belçika’yı yıkamadı

ÜMIT Milli Takımımız, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemelerinin dördüncü maçında lider Belçika'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 51'de ise kontratakta Verschaeren'in ara pasında Balikwisha, plase bir vuruşla ağları havalandırdı. 83'te Gökdeniz Bayrakdar, Ali Akman'ın müthiş pasında karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci kurtardı. 90+4'te Ali Kaan Güneren ceza sahasında elle oynayınca ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı. Belçika da penaltı kazanırken atışı kullanan Brempt, ağları sarsarak skoru belirledi. Belçika 5'te 5 yaparken, Türkiye 4. maçında 2. yenilgisini yaşadı (1G/1B).