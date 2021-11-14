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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Fatih Terim sinirlendi!

Fatih Terim sinirlendi!
Hazırlık maçında Fatih Terim oldukça sinirlendi. Maç 3-0 iken Bursaspor'un baskısı sonrası Assunçao kaleye dönerek İsmail Çipe'ye pas attı. 26 yaşındaki kaleci topu takım arkadaşına atmak isterken rakibe gönderdi. Devamında top ağlarla buluşurken, Terim bu gol sonrası Çipe'ye sinirlendi ve kulübeye seslenerek değişiklik işareti yaptı. Devre arasında sahaya inen İmparator, kaleci antrenörüne yapılan hatayı anlattı ve İsmail Çipe'yi tesis binasına yolladı.

TİMSAH'A 5 GOL
Milli arada Fenerbahçe derbisini düşünerek boş durmayan Galatasaray, Florya'da 1.Lig ekibi Bursaspor'u ağırladı. Sarıkırmızılılar, yedeklerle çıkmasına rağmen hazırlık maçında sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Hat-trick yapan Diagne'ye Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram 1'er golle eşlik etti. Diagne, Oğulcan'ın golünde de asisti yapan isimdi. Konuk ekibin sayıları ise İsmail Yüksek ve Acolatse'den geldi.

YENİ SAĞ BEK OĞULCAN!
Oğulcan Çağlayan, Bursaspor maçında sağ bekte bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Yedlin'in yerine savunmanın sağında şans bulan Oğulcan, Diagne ve Ömer'e birer asist yaparken 1 de gol attı.

'FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ'
Bursaspor'a 3 gol atan Diagne, "Derbiye sıkı şekilde çalışıyoruz, hazır olacağız ve F.Bahçe maçını kazanacağız'' dedi. Senegalli, forvetteki rekabet için de "Ben işimi yapmaya devam edeceğim" mesajını verdi.

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