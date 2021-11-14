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Giriş Tarihi: 14.11.2021 19:27 Son Güncelleme: 14.11.2021 19:32

Hamit Altıntop'dan Karadağ maçı yorumu! "Kesinlikle kararlıyız..."

AA
Hamit Altıntop’dan Karadağ maçı yorumu! Kesinlikle kararlıyız...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye gitti. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Kesinlikle kararlıyız. Değerlerimizi koruyabilirsek, bunu takım halinde yansıtabilirsek, Karadağ karşısında iyi skor alacağımıza inanıyorum" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye gitti. Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait uçakla Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya hareket etti. A Milli Takım, maçın hazırlıklarını da yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

"EN ÖNEMLİSİ BİZ İŞİMİZİ YAPALIM"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Karadağ'ı yenip Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

İyi bir şekilde Karadağ maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Altıntop, "Kesinlikle kararlıyız. Değerlerimizi koruyabilirsek, bunu takım halinde yansıtabilirsek, Karadağ karşısında iyi skor alacağımıza inanıyorum. Ondan sonra diğer maçlara göz atabiliriz. En önemlisi biz işimizi yapalım. Mutlu son da olabilir. Biz idmanlarımızı, analizlerimizi yapalım." diye konuştu.

Bir ay öncesine kadar ümit vermeyen bir görüntü olduğuna dikkati çeken Altıntop, "Üç maçta bunu lehimize çevirmemiz gurur verici. Cebelitarık'a 6 gol atmak önemli değil. Oradaki azim, disiplin ve istek tatmin ediciydi. Norveç ve Hollanda'nın berabere kalmaları tabii ki umutları artırdı. Bunun düşüncesi bile çok keyifli." ifadelerini kullandı.

Karadağ maçına en iyi şekilde hazırlanıp, fırsatı değerlendirmek istediklerini vurgulayan Altıntop, "Saha dışında iyi takım olursanız, bunu sahaya yansıtırsınız. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Herkes fedakarlık yapıyor, herkes kurala en iyi şekilde uymaya çalışıyor. Cebelitarık maçı sonrası arkadaşlarıma da söyledim, keyfini çıkarmak lazım. Bir ay önce farklı tablo vardı ama herkese mütevazı olmayı tavsiye ediyorum. Hiçbir detayı atlamadan Karadağ maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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Hamit Altıntop'dan Karadağ maçı yorumu! "Kesinlikle kararlıyız..."
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