Hamit Altıntop'dan Karadağ maçı yorumu! "Kesinlikle kararlıyız..."

Karadağ maçına en iyi şekilde hazırlanıp, fırsatı değerlendirmek istediklerini vurgulayan Altıntop, "Saha dışında iyi takım olursanız, bunu sahaya yansıtırsınız. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Herkes fedakarlık yapıyor, herkes kurala en iyi şekilde uymaya çalışıyor. Cebelitarık maçı sonrası arkadaşlarıma da söyledim, keyfini çıkarmak lazım. Bir ay önce farklı tablo vardı ama herkese mütevazı olmayı tavsiye ediyorum. Hiçbir detayı atlamadan Karadağ maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.