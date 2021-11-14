Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Sabri Sarıoğlu yıllar sonra isyan etti! 'İsimlerini duysanız şok olursunuz Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'a asla...'
Giriş Tarihi: 14.11.2021 16:11 Son Güncelleme: 14.11.2021 16:20

SON DAKİKA: Sabri Sarıoğlu yıllar sonra isyan etti! 'İsimlerini duysanız şok olursunuz Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'a asla...'

SON DAKİKA: Sabri Sarıoğlu yıllar sonra isyan etti! ’İsimlerini duysanız şok olursunuz Burak Yılmaz ve Selçuk İnan’a asla...’

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın efsane kaptanlarından Sabri Sarıoğlu, yıllar sonra Duysanız şok olursunuz' diyerek itiraflarda bulundu. Arda Turan ve Selçuk İnan hakkında ilk kez konuşan Sabri, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın şampiyonluk töreninde kendisine ayıp ettiğini belirtirken 'Çok zor dönemler yaşadım, üç ay kadro dışı kaldığım dönemde Selçuk İnan bana yanlış yaptı' dedi. Milli futbolcu 'Duysanız şok olursunuz' diyerek itiraflarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray'da Gerets, Skibbe, Fatih Terim, Hagi, Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli gibi birçok teknik adamla çalışan Sabri Sarıoğlu, Prandelli döneminde kadro dışı kalmıştı. O dönem Selçuk İnan'ın kaptanlığı kendisinden aldığını affedilince de geri vermediğini belirten Sabri Sarıoğlu, Gomis ve Feghouli'yi getiren isme yüklendi. Sabri Sarıoğlu, NTV'ye konuştu. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

SON DAKİKA: İSYAN ETTİ, SELÇUK İNAN BANA AYIP ETTİ! 'SABIR TAŞI OLSA ÇATLARDI...'

'Hamza Hamzaoğlu döneminde dördüncü yıldızı kazandık. Şampiyonluk töreni benin için çok buruk geçti. O gece Burak Yılmaz tarafından sahneye Selçuk İnan kaptan olarak davet edildi. Konuşmak istemediğim konular bunlar. Çok şeyler yaşadım. Sabır taşı olsa çatlardı, ben çatlamadım sabrettim. Galatasaray'da geçirdiğim her an benim için çok özel.'

'YILLAR ÖNCE ARDA TURAN'A VERİLEN KAPTANLIKTA...'

'Şimdi Selçuk İnan'ın kaptanlığı ile Arda Turan'ın kaptanlığı aynı değil. Yönetim Arda konusunda bize de fikrimizi sorduk sonra kararını verdi. Selçuk İnan olayı aynı değil.

Ben kadro dışı kaldıktan sonra bir yapılanma var. Geri döndükten sonra kaptanlık bana verilmeliydi. Selçuk İnan, bana kaptanlığı vermek istemedi. Bu konuyu onunla hiç konuşmadım.'

SABRİ SARIOĞLU'NDAN SELÇUK İNAN'A VERYANSIN! 'ÜÇ AYDA BİR KERE BİLE...'

Galatasaray'ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Kadro dışı kalma sürecinden sonra affedildiğini fakat Selçuk'un kendisine kaptanlığı vermediğini belirten Sabri Sarıoğlu, 'Kendisine çok büyü kırgınlığım var. Üç ay kadro dışı kaldım. eyBir kere bile telefon açıp halimi hatrımı sormadı. Görürsem sadece selam veririm, o kadar.' dedi.

Galatasaray'ı çok sevdiğim için konuşmuyorum, yoksa benim yerimde başkası olsa her şeyi anlatır. Ben Galatasaray'ıney altyapısında yetiştiğim için 'Galatasaray'a zarar geleceğine bana zarar gelsin' diyorum.

SON DAKİKA: SENELER SONRA İLK KEZ AÇIKLADI! 'BENİ KADRO DIŞI BIRAKAN KİŞİ...'

Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu, kadro dışı kaldığı süreç hakkında konuştu. Mancini ile arasının çok iyi olduğunu belirten Sabri, bu iddianın yalan olduğunu belirtti. Mancini'nin kendisini çok sevdiğini o raporu yalanladığını belirten Sarıoğlu itirafta bulundu.

'PRANDELLİ BANA DEDİ Kİ 'SÖZLEŞME İMZALARKEN...'

Ben yıllar boyunca Galatasaray'a emek verdim, bir telefonla kadro dışı kaldım. Kasımpaşa maçından üç gün önce aradılar ve kadroya dahil edildiğimi söylediler. Prandelli benimle görüştü.

'TAKIM ARKADAŞLARIM ARKAMDAN İŞ ÇEVİRDİLER'

Kelime kelime hatırlıyorum Prandelli bana şöyle söyledi: 'Ayağa kalktı hoş geldin kaptan. Bu verilen kararda benim payım yok. Ben sözleşme imzalarken bana bir liste verdiler, bunları oynatacaksın bunlar kadro dışı kalacak' dediler.

'Beni istemeyen bir güç vardı. Onu da söyledim. Cenk Ergün ve arkasındaki destekçileri beni istemedi. Takım içinden de beni istemeyenler vardı.

Galatasaray'a geliyorsunuz başarılı oluyorsunuz ama doymuyorsunuz başka şeyler istiyorsunuz. Bir şekilde arkadan iş çevirmeniz gerekiyor. Ben Galatasaray'a zarar vermek istemiyorum.'

'HAMZA HOCA BENİM NELER ÇEKTİĞİMİ ÇOK İYİ BİLİYOR! ŞOK OLURSUNUZ'

'Bazıları benim varlığımdam hoşnut değildi. Hamza Hamzaoğlu hala hayatta gidip sorabilirsiniz. Cenk Ergün beni göndermek istedi, birkaç yöneticiyi de ikna etti. Bunun arkasında başka isimler de var. O isimleri duysanız şok olursunuz!'

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı! Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
İstanbul Bağcılar'da patlama! Dehşet veren görüntüler...
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
İşçi ve işveren ne istiyor? Milyonların gözü asgari ücret zam oranına çevrildi!
Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Sabri Sarıoğlu yıllar sonra isyan etti! 'İsimlerini duysanız şok olursunuz Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'a asla...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA