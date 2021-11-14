SON DAKİKA: İSYAN ETTİ, SELÇUK İNAN BANA AYIP ETTİ! 'SABIR TAŞI OLSA ÇATLARDI...'

'Hamza Hamzaoğlu döneminde dördüncü yıldızı kazandık. Şampiyonluk töreni benin için çok buruk geçti. O gece Burak Yılmaz tarafından sahneye Selçuk İnan kaptan olarak davet edildi. Konuşmak istemediğim konular bunlar. Çok şeyler yaşadım. Sabır taşı olsa çatlardı, ben çatlamadım sabrettim. Galatasaray'da geçirdiğim her an benim için çok özel.'