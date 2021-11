Beşiktaş her zaman kalbimde

İtalya Serie A takımlarından Udinese 'de oynayan Tolgay Arslan , geçmişte Beşiktaş 'tan Fenerbahçe 'ye transfer olduğu süreçte yaptığı açıklamalar nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi. İşte yıldız futbolcunun sözleri: "O açıklamalar için çok pişmanım.Beşiktaş'tan ayrılış şeklim kötü oldu, hatalıydım. Ancak bana da haksızlıklar yapıldı. Beni taraftarlarla karşı karşıya getirdiler. Beşiktaş taraftarı da kulüp de her zaman kalbimde ayrı bir yere sahip oldu.""6-7 ay paramı alamadığım dönem oldu. Paramı almak istediğim için kadro dışı bırakıldığımı düşünüyorum. Beşiktaş'ta oynarken yaşadığım sıkıntılı günlerde Şenol hoca beni karşısına alıp konuşmuştu.Şimdi geldiğim noktada ne kadar haklı olduğunu görüyorum."Tolgay, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğunda şunları söylemişti: "Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde Türkiye'nin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu hemen fark ettim. Eski takım arkadaşlarım, eski futbolcular bana aynı şeyi söyledi ve kendim de şahit oldum. Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim. Bugün bunu ilk defa yaptım (Fenerbahçe arması için söylüyor). Çünkü zor bir dönemden sonra bir taraftar seni böyle karşılarsa içinde başka duygular oluşuyor. Çok doğru bir karar verdiğimi tekrar anladım.""TÜRKIYE Milli Takımı için oynamak hayalimdi ama nasip olmadı.Artık maçlarını severek, gönülden destekleyerek izliyorum. Umarım Dünya Kupası 'na giderler ve başarılı olurlar.""İTALYA'DA her hafta oynayıp süre almak güzel bir duygu. Her hafta güçlü rakiplere karşı mücadele etmek herkesin hayalidir.Udinese bana güzel şeyler kattı. İtalya'da toparlandım ve kendimi yeniden gösterme imkânı buldum. Sözleşmem devam ediyor. Türkiye'ye dönme konusuylaDöneceğim ya da dönmeyeceğim diye kesin konuşmamak gerekir."