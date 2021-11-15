Betis fırtına’yı bekliyor!

İspanyol kulübü, Cristian Tello için ön görüşme talebine “Oyuncu satış listesinde. Gelin konuşalım” yanıtını verdi. Trabzonspor, Barcelona’nın payı dahil 2 milyon Euro’ya bu transferi bitirmek istiyor
Trabzonspor'da Gervinho'nun sakatlığı üzerine yapılması planlanan kanat transferi için listede ilk sırada olan Cristian Tello konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Bordomavililerin transfer için yetki verdiği menajer, ön görüşme için temas kurduğu Real Betis'ten direkt olarak, "Oyuncu satışlistesinde. Gelin konuşalım" yanıtını aldı.
BETİS BONSERVİS PEŞİNDE
Verim alamadığı30 yaşındaki kanadısezon sonu bedelsizbırakmak istemeyenİspanyol kulübünündevre arasında satışasıcak baktığı belirtildi.Bu durumu fırsatolarak gören Trabzonsporda Barcelona'nınpayı dahil olmak üzerebu transferi 2 milyonEuro civarında bir rakamabitirmek istiyor.
BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK Akılcı ve yararlı bir transfer olur
Abdullah Avcı büyük puan farkı ile önde ama 26 haftası kalan ligde emin adımlarla yürümek için sakatlıklarla sarsılan kadro derinliğini devre arasında yeniden kazanmayı hedefliyor. Gervinho sezonu kapattı. Solda Nwakaeme problem yaşadığında alternatifi yok. Bakasetas'ta bir sıkıntı olduğunda ise Abdülkadir forvet arkası oynuyor. Elde kanatları yedekleyecek sadece Yusuf Sarı var. Yunus Mallı'dan beklediğini alamadığı da ortada Avcı'nın. Bu yüzden iki kanattada oynayabilen, Barcelona kökenli, kalitesibelli olan Tello transferi akılcı olur. Ama bir taraftan da sol bek problemine çare bulmak lazım. Ancak bunu ara transferde halledebilirler mi, onu göreceğiz.