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Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:42 Son Güncelleme: 15.11.2021 16:44

Bekçi alımı olacak mı, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? EGM PA Bekçi alımı ilanları güncel listesi!

Bekçi alımı olacak mı, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? EGM PA Bekçi alımı ilanları güncel listesi!

Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve 2021 yılındaki alımlara ilişkin ilanlar için araştırmalar devam ediyor. En son Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağı biliniyordu. Hal böyleyken "Bu yıl Bekçi alımı olacak mı, ne zaman olacak, nasıl başvuru yapılır ve şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EGM ve PA Bekçi alımı başvurularına dair merak edilen tüm detaylar...

Bekçi alımı başvuruları için binlerce adayın bekleyişi sürüyor. Bir süre önce yapılan açıklamada 10 bin kişilik alımın yapılacağı duyurulmuş ve adaylar bu noktada gözünü açık pozisyonlar için yayınlanacak alım ilanına çevirmişti. Tam bu noktada ise Kasım ayıyla beraber "2021 Bekçi alımı ne zaman olacak, yeni alım olacak mı, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EGM ve PA duyuru ekranı ile Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve ilanına ilişkin son dakika gelişmeleri...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

EGM BEKÇİLİK 2021 ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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Bekçi alımı olacak mı, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? EGM PA Bekçi alımı ilanları güncel listesi!
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