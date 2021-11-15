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Giriş Tarihi: 15.11.2021

İzmir’de yürekler DURU için attı

İzmir’de yürekler DURU için attı
İzmir'de 5.5 yaşındaki spinal müsküler atrofi (SMA) Tip-1 hastası Duru Meriç'in tedavisine katkı sağlamak için önemli bir organizasyon gerçekleştirildi. Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi Federasyonu (TMVFL) tarafından Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda organize edilen etkinlikte TMVFL Milli Karması ile Şöhretler Karması dostluk maçı yaptı. Amerikalı şarkıcı Della Miles, opera sanatçısı Evrim Keskin, Balkan müziği üstadı Murat Balkan'ın mini konserler verdiği organizasyonda eski futbolcular, teknik adamlar, siyasiler ve bürokratlar, "Duru'nun hayata tutunma çabasına nefes olmaya hazırız" mesajları verdi.

HERKES ORADAYDI
Özel maça AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekiil Hamza Dağ, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ile çok sayıda esk ifutbolcu katıldı.

SMS İLE DESTEK VERİLEBİLİR
MİNİK Duru'ya destek olmak isteyenler cep telefonlarından, "DURU" yazıp 1704'e mesaj atarak kampanyaya 20 TL'lik katkıda bulunabilecek veya açılan banka hesabına destek olabilecek.

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İzmir’de yürekler DURU için attı
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