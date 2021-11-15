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Giriş Tarihi: 15.11.2021

K.Makedonya elmas buldu!

K.Makedonya elmas buldu!
Fenerbahçe'den 2 sezon önce 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, attığı 2 golle Kuzey Makedonya Milli Takımı'nı Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off'a taşıdı. J Grubu'ndaki mücadelede K.Makedonya, İzlanda karşısında 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı, skor 1-1 oldu. Bu sonuçla turnuvaya veda edeceklerdi ancak sahneye 22 yaşındaki oyuncu çıktı ve 2 golle ülkesini sevince boğdu: 3-1. Teknik direktör İgor Angelovski'nin ekibi, puanını 18'e yükseltip 17 puanlı Romanya'yı geride bırakarak grubu 2. sırada tamamladı. Ermenistan'ı 4-1 yenen Almanya gruptan direkt çıkarken, K.Makedonya play-off oynamaya hak kazandı.

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K.Makedonya elmas buldu!
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