BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,



Lisans öğrencileri,



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,burstan yararlanabilmektedir.Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURS ÖDEMELERİ TOPLU OLARAK YAPILACAK!

Üniversiteyi yeni kazanan veya ilk kez burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri bursa müracaat ettikleri eğitim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim sürecinde ödeme yapılmaktadır. Burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanacağı varsayılarak ilk ödemenin Ocak ayı itibariyle yapılması bekleniyor. Öğrenciler Ekim-Kasım ve Aralık ayı burs ödemelerini toplu olarak alacak.