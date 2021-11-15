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Giriş Tarihi: 15.11.2021 07:28 Son Güncelleme: 15.11.2021 07:28

KYK burs sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için kritik sürece girildi!

KYK burs sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için kritik sürece girildi!

KYK burs sonuçlarında son durum gündemdeki yerini koruyor. Kredi ve burs başvuru işlemlerinin ardından milyonlarca öğrenci başvuru sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. Bu kapsamda; “KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aranırken KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden duyurulacak. İşte 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçlarında son gelişmeler.

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin başvuruda bulunduğu burs ve kredi işlemlerinin ardından KYK burs sonuçları merakla bekleniyor. Kasım ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte "KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" gibi sorulara yanıt aranırken bilindiği üzere KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak. İşte KYK burs sonuçlarında son durum.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

KYK BURS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden sorgulanacak.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURS ÖDEMELERİ TOPLU OLARAK YAPILACAK!

Üniversiteyi yeni kazanan veya ilk kez burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri bursa müracaat ettikleri eğitim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim sürecinde ödeme yapılmaktadır. Burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanacağı varsayılarak ilk ödemenin Ocak ayı itibariyle yapılması bekleniyor. Öğrenciler Ekim-Kasım ve Aralık ayı burs ödemelerini toplu olarak alacak.

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KYK burs sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için kritik sürece girildi!
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