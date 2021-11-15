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Giriş Tarihi: 15.11.2021 21:25 Son Güncelleme: 15.11.2021 21:25

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 GSB ile KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 GSB ile KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca öğrencinin gündeminde KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK başvuruları 5-10 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise gözler ilgili kurumdan gelecek KYK sonuçları açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz sene baz alınırsa burs başvuru sonuçları yaklaşık bir ay sonra açıklanmıştı. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 GSB ile KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte son durum bilgileri…

KYK burs sonuçları son günlerde binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Kasım ayının ortasına gelinmesiyle GSB'den gelecek son dakika KYK burs sonuçları açıklandı açıklaması önem arz ediyor. Geçen sene KYK burs başvuru sonuçları 7 Aralık'ta açıklanmıştı. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 GSB ile KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURS ÖDEMELERİ TOPLU OLARAK YAPILACAK!

Üniversiteyi yeni kazanan veya ilk kez burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri bursa müracaat ettikleri eğitim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim sürecinde ödeme yapılmaktadır. Burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında açıklanacağı varsayılarak ilk ödemenin Ocak ayı itibariyle yapılması bekleniyor. Öğrenciler Ekim-Kasım ve Aralık ayı burs ödemelerini toplu olarak alacak.

KYK BURS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Başvuru sonuçları diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de e devlet üzerinden sorgulanacak.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 GSB ile KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
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