On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Kasım Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları ile ilgili araştırmalar an itibariyle başladı. Milli Piyango Online üzerinden canlı ve noter huzurunda sorgulama işlemi yapmak isteyenler 15 Kasım 2021 On Numara sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Geçen hafta 10 numarayı bilen bir şanslı kişi 243.963,30 TL büyük ikramiye kazanırken vatandaşlar bu akşam çıkacak şanslı rakamları merak ediyor. Bu kapsama çekilişin gerçekleşeceği saat için şimdiden geri sayıma başlandı. Peki 15 Kasım 2021 On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı!
On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
On Numara çekilişinde 22 şanslı numara içerisinden kazandıran numaralar 8, 13, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 33, 37, 39, 53, 55, 58, 64, 66, 69, 70, 76, 77, 79 oldu. 10 numarayı bilen bir şanslı kişi 243.963,30 TL büyük ikramiye kazandı.
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.