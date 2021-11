On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Kasım Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları ile ilgili araştırmalar an itibariyle başladı. Milli Piyango Online üzerinden canlı ve noter huzurunda sorgulama işlemi yapmak isteyenler 15 Kasım 2021 On Numara sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Geçen hafta 10 numarayı bilen bir şanslı kişi 243.963,30 TL büyük ikramiye kazanırken vatandaşlar bu akşam çıkacak şanslı rakamları merak ediyor. Bu kapsama çekilişin gerçekleşeceği saat için şimdiden geri sayıma başlandı. Peki 15 Kasım 2021 On numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı!