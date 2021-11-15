14 Kasım Pazar akşamı televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve yarışma programları arasında sıralama belli olacak. Medya gündemini yakından takip edenler bu kapsamda; "Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?" gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte TOTAL, AB ve 20+ABC1 kapsamında ölçülen reyting sonuçları sıralaması 14 Kasım 2021!
14 Kasım Pazar akşamına ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
REYTİNG SONUÇLARI 13 KASIM 2021
13 Kasım 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Türkiye-Cebelitarık 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Kardeşlerim (Özet) aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-Cebelitarık 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Kardeşlerim yer aldı.