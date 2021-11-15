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Giriş Tarihi: 15.11.2021 08:31

Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler, reyting sonuçları sıralamasını bekliyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken 14 Kasım Pazar akşamı televizyon ekranlarında yer alan dizi, film ve yarışma programları arasında birinci belli olacak. Bu kapsamda; binlerce izleyici “Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte reyting sıralaması!

14 Kasım Pazar akşamı televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve yarışma programları arasında sıralama belli olacak. Medya gündemini yakından takip edenler bu kapsamda; "Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?" gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte TOTAL, AB ve 20+ABC1 kapsamında ölçülen reyting sonuçları sıralaması 14 Kasım 2021!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 KASIM 2021 PAZAR

14 Kasım Pazar akşamına ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

REYTİNG SONUÇLARI 13 KASIM 2021

13 Kasım 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Türkiye-Cebelitarık 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Kardeşlerim (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-Cebelitarık 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Kardeşlerim yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Kasım Pazar Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
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