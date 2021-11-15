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Giriş Tarihi: 15.11.2021 14:35

Şebnem Schaefer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü manken Şebnem Schaefer yaşı, hayatı...

Şebnem Schaefer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü manken Şebnem Schaefer yaşı, hayatı...

Gelinlik defilesinde kadına şiddete dikkat çekmek için şiddete uğrayan gelin konseptiyle dikkat çeken Şebnem Schaefer araştırma konusu haline geliyor. Bir markanın gelinliklerini tanıtan İzmir'deki defilede boy gösteren güzel manken, yüzü ve vücudu mor, gelinliği yırtık vaziyette podyumda yürüdü. Yaşanan bu farkındalık projesi dikkatleri üzerine çekerken öte yandan “Şebnem Schaefer kimdir, kaç yaşında ve nereli?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte ünlü manken Şebnem Schaefer hakkında merak edilen detaylar...

Şebnem Schaefer yaşı, hayatı, memleketi gibi birçok konuda araştırma konusu haline geldi. Güzel manken; gelinlik defilesinde kadına şiddete dikkat çekmek için şiddete uğrayan gelin konseptiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu kapsamda "Şebnem Schaefer kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorular yanıt aramaya başladı. Ünlü manken konuyla ilgili defile sonrası açıklamalarda da bulundu. Peki, Şebnem Schaefer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar...

ŞEBNEM SCHAEFER KİMDİR?

Anne tarafından Türk, baba tarafından Alman olan Jennifer Şebnem Schäfer, 9 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Modelliğe 15 yaşında başlayan Schäfer'ın tam adı Jennifer Simone Macide Şebnem Schäfer'dır.

Katıldığı yarışmalarda elde ettiği rekor sayıdaki derecelerle güzelliğini kanıtlayan Jennifer Şebnem Schaefer, 2000 yılında Türkiye'ye tatil için geldiği sırada keşfedildi. Adını, sunduğu SMS Size Milyarlar Sunuyoruz adlı yarışmayla duyurdu. Ardından Ford Models Super Model Of The World yarışmasında aldığı birincilikle ününe ün kattı. 2001'de Amerika'da Miami Beach'te düzenlenen "Super Model of the World" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Bu dönemde modanın başkenti olan Milano'dan birçok ajans kendisiyle çalışma teklifinde bulundu. Aynı dönemde Zeki Triko'nun mayo katalog çekimi için kullandığı tek Türk model oldu.

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Şebnem Schaefer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü manken Şebnem Schaefer yaşı, hayatı...
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