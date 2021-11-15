Son dakika haberi... Cristiano Ronaldo, Portekiz'in sahasında Sırbistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'na direkt katılma şansını kaybetmesinin ardından çılgına döndü. Portekiz'in hocası Fernando Santos, maç sonrası dünyaca ünlü yıldızla sahada neler yaşadıklarını anlattı.İşte son dakika haberinin detayları...
Ronaldo, kendisini teselli etmek isteyen hocasını görünce kıpırdamadan durdu ve kollarını açarak hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.
"RONALDO BANA DEĞİL, GOLÜNÜN VERİLMEMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ"
Bazı yorumcular Ronaldo'nun hocasına tepki gösterdiğini söylese de Fernando Santos, maç sonrası yaşananları anlattı.
Santos, "Kimseye bir şey açıklamak zorunda değilim. Ancak Ronaldo, Sırbistan'daki maçta son dakikada gol attığını ve hakemin bunu saymadığını söyledi.
"Açıkça buna isyan etti. Maç sonrası bir patlama yaşıyordu ve bu tamamen normal. Ben oyuncularımın kafasını yerden kaldırmak için sahaya girdim" dedi.
Cristiano Ronaldo, Mart ayında 2-2 biten maç sonrası golü verilmeyince kaptanlık pazubendini yere fırlatarak soyunma odasına girmişti.
"TAKIMIM KATAR'DAKİ DÜNYA KUPASI'NDA OLACAK"
Açıklamalarına devam eden Fernando Santos, Dünya Kupası'na gidecekleri konusunda garanti vererek şu ifadeleri kullandı:
"Gerçek şu ki, genel olarak iyi bir performans göstermedik. Bu yüzden özür dilememiz gerekiyor. Portekizliler belli ki üzgün.
Ancak bizden daha fazla değil, tıpkı bizim kadar üzgünler. Ama benim takımım Katar Dünya Kupası'nda olacak. Bunu garanti ediyorum.
Bizim için pek yaygın olmayan play-off'larda mücadele etmek zorundayız. Portekiz benimle hiçbir zaman play-off oynamadı, ancak 3 kez oynadılar ve hepsinde finale kaldılar.
Yine yapacağız. Ben de kişisel olarak bir play-off'ta yer aldım. Ayrıca Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandım."