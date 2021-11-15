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Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:19

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

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Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

Son dakika haberi... Cristiano Ronaldo, Portekiz'in sahasında Sırbistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'na direkt katılma şansını kaybetmesinin ardından çılgına döndü. Portekiz'in hocası Fernando Santos, maç sonrası dünyaca ünlü yıldızla sahada neler yaşadıklarını anlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Cristiano Ronaldo, Portekiz'in sahasında Sırbistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'na direkt katılma şansını kaybetmesinin ardından çılgına döndü. Portekiz'in hocası Fernando Santos, maç sonrası dünyaca ünlü yıldızla sahada neler yaşadıklarını anlattı.İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz sahasında Sırbistan'a 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

Maça çok hızlı başlayan Portekiz, 2. dakikada Renato Sanches'in golüyle 1-0 öne geçse de Sırbistan'da 33'te sahneye çıkan Dusan Tadic, durumu 1-1'e getirdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

Sırbistan, 90. dakikada Mitrovic'in attığı golle maçı 2-1 kazanarak Dünya Kupası'na giderken, Portekiz ise play-off turuna kaldı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

Portekiz'e beraberliğin yeteceği maçın ardından kaptan Cristiano Ronaldo adeta çılgına döndü.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

Son düdüğün çalmasının ardından Portekiz teknik direktörü Fernando Santos sahaya girdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

Ronaldo, kendisini teselli etmek isteyen hocasını görünce kıpırdamadan durdu ve kollarını açarak hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

"RONALDO BANA DEĞİL, GOLÜNÜN VERİLMEMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ"

Bazı yorumcular Ronaldo'nun hocasına tepki gösterdiğini söylese de Fernando Santos, maç sonrası yaşananları anlattı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

Santos, "Kimseye bir şey açıklamak zorunda değilim. Ancak Ronaldo, Sırbistan'daki maçta son dakikada gol attığını ve hakemin bunu saymadığını söyledi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

"Açıkça buna isyan etti. Maç sonrası bir patlama yaşıyordu ve bu tamamen normal. Ben oyuncularımın kafasını yerden kaldırmak için sahaya girdim" dedi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

Cristiano Ronaldo, Mart ayında 2-2 biten maç sonrası golü verilmeyince kaptanlık pazubendini yere fırlatarak soyunma odasına girmişti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

"TAKIMIM KATAR'DAKİ DÜNYA KUPASI'NDA OLACAK"

Açıklamalarına devam eden Fernando Santos, Dünya Kupası'na gidecekleri konusunda garanti vererek şu ifadeleri kullandı:

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

"Gerçek şu ki, genel olarak iyi bir performans göstermedik. Bu yüzden özür dilememiz gerekiyor. Portekizliler belli ki üzgün.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

Ancak bizden daha fazla değil, tıpkı bizim kadar üzgünler. Ama benim takımım Katar Dünya Kupası'nda olacak. Bunu garanti ediyorum.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

Bizim için pek yaygın olmayan play-off'larda mücadele etmek zorundayız. Portekiz benimle hiçbir zaman play-off oynamadı, ancak 3 kez oynadılar ve hepsinde finale kaldılar.

Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı

Yine yapacağız. Ben de kişisel olarak bir play-off'ta yer aldım. Ayrıca Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandım."

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Son dakika: Cristiano Ronaldo maç sonrası çılgına döndü! Hocası neler yaşandığını açıkladı
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