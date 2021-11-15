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Giriş Tarihi: 15.11.2021 20:31 Son Güncelleme: 15.11.2021 20:45

Son dakika: Eljif Elmas Real Madrid ve Barcelona’yı peşine taktı! Transfer olursa Fenerbahçe’nin kasasına…

Son dakika: Eljif Elmas Real Madrid ve Barcelona’yı peşine taktı! Transfer olursa Fenerbahçe’nin kasasına…

Son dakika haberi… Fenerbahçe’nin 2017 yılında henüz 17 yaşındayken kadrosuna kattığı Eljif Elmas, yükselen performansıyla Avrupa futbolunda göz kamaştıran isimler arasına girdi. 22 yaşındaki genç oyuncu, 2019 yılında 16 milyon avroluk bonservis bedeliyle Napoli’ye transfer olmuştu. Transferinin ardından yıllar içerisinde gelişim gösteren Elmas, şu sıralar iki dünya devi Real Madrid ve Barcelona’yı peşine taktı. Makedon oyuncunun transfer olması halinde Fenerbahçe’nin de kazanması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Bir dönem Fenerbahçe formasıyla dikkatleri üzerine çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilere yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak transfer yapmıştı.

2017 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'den 2019 yılında 16 milyon avroluk bir bedelle Napoli'ye giden Eljif Elmas, Kuzey Makedonya formasıyla da kendisini gösteriyor.

Özellikle bu sezon performansıyla gözleri kamaştıran 22 yaşındaki genç yıldız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan İzlanda maçında attığı 2 golle basının gündemine girdi.

Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya'nın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta iki gol atan 22 yaşındaki oyuncu büyük övgü toplamıştı.

Kuzey Makedonya bu galibiyetle grupta Romanya'yı geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti ve play-off oynama şansı buldu. Bu performansıyla övgüleri alan Eljif Elmas'ı Avrupa'nın devleri istiyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gelişimine devam eden Eljif Elmas, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Real Madrid ve Barcelona'nın radarına girdi.

2018-2019 yılları arasında Napoli'yi çalıştıran Ancelotti, Eljif Elmas'ın transferine onay veren isimdi. Her ne kadar ikilinin birlikteliği kısa sürse de, deneyimli teknik adam aradan geçen sürede Elif Elmas'ı yakından takip etmeyi sürdürdü.

FENERBAHÇE'NİN KASASINA...

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olduğu sırada sözleşmesindeki bir madde nedeniyle Eljif Elmas, bir sonraki transferinden Fenerbahçe'ye para kazandıracak.

Sarı-lacivertliler, Eljif Elmas'ın başka bir kulübe transfer olması halinde bonservis bedeline bağlı olarak en fazla 1.5 milyon avro bonus elde edecek.

Napoli formasıyla toplamda 96 maça çıkan 22 yaşındaki yıldız, 6 gol ve 4 asist katkısı yaptı. Kuzey Makedonya ile ise 30 maça çıkan Elmas, 7 kez gol atmayı başardı.

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Son dakika: Eljif Elmas Real Madrid ve Barcelona’yı peşine taktı! Transfer olursa Fenerbahçe’nin kasasına…
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