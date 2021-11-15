"O açıklamalar için çok pişmanım. Geriye dönüp baktığımda 'Keşke yapmasaydım' diyorum. Beşiktaş'tan ayrılış şeklim kötü oldu, hatalıydım. Ancak bana da haksızlıklar yapıldı. Beni taraftarlarla karşı karşıya getirdiler. Beşiktaş taraftarı da kulüp de her zaman kalbimde ayrı bir yere sahip oldu.