Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 16 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 16 Kasım korona tablosu ile en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları
Giriş Tarihi: 17.11.2021 06:30 Son Güncelleme: 17.11.2021 06:30

16 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 16 Kasım korona tablosu ile en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları

16 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 16 Kasım korona tablosu ile en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları

Yurt ve dünyada etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin detaylar yerli ve yabancı ajanslar üzerinden son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizdeki ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü güncel Türkiye vaka - vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek “16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı ile 16 Kasım korona tablosu ile en son Türkiye corona virüsü vaka ve vefat sayıları.

"16 Kasım korona tablosu" verileri kamuoyu tarafından merak konusu olarak 16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları ile tüm bilgileri bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA: 16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU İLE VAKA - VEFAT RAKAMLARI

16 Kasım koronavirüs tablosu verileri ile günlük korona vaka-vefat sayıları açıklandı. Güncel veriler şöyle;

16 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 101

VEFAT SAYISI: 227

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 447

15 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 852

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 258

14 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 624

VEFAT SAYISI: 189

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 550

13 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 583

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 254

12 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 637

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 164

11 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 898

VEFAT SAYISI: 197

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 360

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16 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 16 Kasım korona tablosu ile en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları
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