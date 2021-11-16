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Giriş Tarihi: 16.11.2021 22:20 Son Güncelleme: 16.11.2021 22:24

Abdülkadir Ömür milli takımda ilk kez ilk 11 başlıyor!

Abdülkadir Ömür milli takımda ilk kez ilk 11 başlıyor!

Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor. Genç oyuncu, daha önce 9 kez milli formayı giymiş olmasına rağmen ilk kez ilk 11 şansı buldu.

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayan genç oyuncu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım kariyerinde ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayacak.

Milli formayla 9 maç çıkan genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaparken henüz golle tanışamadı.

"ABDÜLKADİR'İN ENERJİSİNİ DÜŞÜNDÜK"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Abdülkadir'in ilk kez ilk 11'de başlayacak olmasından dolayı mutluyum. Berat'ın biraz daha boyu ve fiziğiyle orta sahaya getireceği katkıyı düşündük, Abdülkadir'in de enerjisini düşündük." diye konuştu.

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Abdülkadir Ömür milli takımda ilk kez ilk 11 başlıyor!
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