Abdülkadir Ömür milli takımda ilk kez ilk 11 başlıyor!

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayan genç oyuncu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım kariyerinde ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayacak.
Milli formayla 9 maç çıkan genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaparken henüz golle tanışamadı.
"ABDÜLKADİR'İN ENERJİSİNİ DÜŞÜNDÜK"
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Abdülkadir'in ilk kez ilk 11'de başlayacak olmasından dolayı mutluyum. Berat'ın biraz daha boyu ve fiziğiyle orta sahaya getireceği katkıyı düşündük, Abdülkadir'in de enerjisini düşündük." diye konuştu.