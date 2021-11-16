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Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:36 Son Güncelleme: 16.11.2021 10:36

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi 2021 AUZEF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi 2021 AUZEF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları tamamlandı. Sınavların tamamlanması ile birlikte AUZEF sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Vize dönemi sınav sonuçlarını öğrenmek isteyenler için heyecanlı bekleyiş devam ederken “AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?” sorularına da yanıt aranıyor. İşte AUZEF sınav sonuçları son bilgiler.

Toplamda 4 oturumda tamamlanan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları sonrası AUZEF sonuçları, adayların gündeminde yer alıyor. Konu ile ilgili kurumdan gelecek açıklamaya gözlerini çevirenler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki; AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 AUZEF sonuçları son gelişmeler.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları için üniversite yönetiminden resmi açıklama gelmedi.

Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların 22 Kasım itibariyle açıklanması bekleniyor.

AUZEF sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

AUZEF SINAVLARI HAKKINDA

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi 2021 AUZEF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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