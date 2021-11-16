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Giriş Tarihi: 16.11.2021 19:30

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ 2021 AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ 2021 AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. İlgili kurumda açıktan okuyan öğrenciler, 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından AUZEF sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda adayların sonuçları genellikle 1 hafta 10 gün arasında ilan ediliyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ 2021 AUZEF sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

AUZEF sonuçları ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz netlik kazanmadı. Geçerli notu elde etmek için hazırlıklarını tamamlayan adaylar elde edecekleri sonuçlara göre başarı ortalamalarını da öğrenmiş olacaklar. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ 2021 AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

AUZEF sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sonuçları henüz açıklanmadı. AUZEF sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

AUZEF SINAVLARI HAKKINDA

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ 2021 AUZEF sonuçları sorgulama ekranı
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