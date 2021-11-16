Doğu Ekspresi 2021 bilet fiyatları nelerdir, nasıl ve nereden alınır? Doğu Ekspresi sefer tarihleri ve bilet alma

Doğu Ekspresi bilet fiyatları gibi birçok detayla gündeme gelmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada sefer başlangıç tarihini de duyururken kış mevsiminde bu masalsı yolculuğa tanık olmak isteyen binlerce kişi "Doğu Ekspresi bilet fiyatları nelerdir, nasıl ve nereden alınır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik sefer Aralık ayında gerçekleşecek. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları nelerdir, nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...
Salgın nedeniyle seferlere Mart 2020'nin ortasından itibaren ara verildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Trenler Ankara'dan çarşamba, cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor. Tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor."
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda kişi başı 250 TL olacak.