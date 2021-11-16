Doğu Ekspresi 2021 bilet fiyatları nelerdir, nasıl ve nereden alınır? Doğu Ekspresi sefer tarihleri ve bilet alma

Doğu Ekspresi bilet fiyatları gibi birçok detayla gündeme gelmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada sefer başlangıç tarihini de duyururken kış mevsiminde bu masalsı yolculuğa tanık olmak isteyen binlerce kişi "Doğu Ekspresi bilet fiyatları nelerdir, nasıl ve nereden alınır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik sefer Aralık ayında gerçekleşecek. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları nelerdir, nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...