Dünya Kupası Play-Off maçları ne zaman oynanacak? Milli takım gruptan çıkarsa muhtemel rakipleri

Tüm dünyadan 32 takım, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Turnuvaya katılacak son takımlar ise play-off mücadeleleri sonucunda belli olacak. Bu kapsamda; futbolseverler "Dünya Kupası Play-Off maçları ne zaman oynanacak?" sorusuna yanıt ararken öte yandan milli takımın gruptan çıkma ihtimaline karşılık muhtemel rakipleri de merak konusu oluyor. İşte Milli takım gruptan çıkarsa muhtemel rakipleri
2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURASI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.
Kuraya İsviçre, Zürih'teki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.
2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENEBİLİR?
FIFA, resmi internet sitesinden kura çekimini canlı yayınlayacak, ayrıca kura televizyon kanallarından da takip edilebilecek.
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Yarı finaller | 24-25 Mart
Finaller | 28- 29 Mart
Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak son iki takım ise konfederasyonlar arası play-off'lar sonucu belirlenecek.
Bu aşamaya CONMEBOL, CONCACAF, AFC ve OFC'ten dört takım katılacak.
Turnuvaya gidecek takımlar, iki ayaklı eşleşmeler sonucu belirlenecek.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.
Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç milli takımı, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.