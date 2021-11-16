Sofiane Feghouli ülkesinde yine attı! Cezayir beraberliğe razı oldu...

FIFA 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde grubunun lideri olan Cezayir, A Grubu'nun 6. maçında Burkina Faso ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan Cezayir Milli Takımı, 14 puanla grup liderliğini sürdürdü.
Cezayir'in deneyimli oyuncusu Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Cezayir'de dikkat çeken bir performans sergiliyor.
Milli takımda oynadığı son 3 maçında 3 gol kaydeden Feghouli, Burkina Faso karşısında takımını öne geçiren golü atsa da bu gol Cezayir'e yetmedi.
Galatasaray ve Cezayir'de oynadığı son 6 maçında 4 gol ve 1 asist yapan yıldız oyuncu, yükselen formuyla göz kamaştırıyor.