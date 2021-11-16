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Giriş Tarihi: 16.11.2021 20:59 Son Güncelleme: 16.11.2021 21:04

Sofiane Feghouli ülkesinde yine attı! Cezayir beraberliğe razı oldu...

Sofiane Feghouli ülkesinde yine attı! Cezayir beraberliğe razı oldu...

FIFA 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Cezayir, 6. maçlar sonunda 14 puanla lider konumda bulunuyor. Cezayir'de son maçlarda yükselen performansıyla dikkat çeken Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Burkina Faso karşısında da golünü kaydetti. Cezayir, bu sonuçla play-off oynamayı garantiledi.

FIFA 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde grubunun lideri olan Cezayir, A Grubu'nun 6. maçında Burkina Faso ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan Cezayir Milli Takımı, 14 puanla grup liderliğini sürdürdü.

Cezayir'in deneyimli oyuncusu Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Cezayir'de dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Milli takımda oynadığı son 3 maçında 3 gol kaydeden Feghouli, Burkina Faso karşısında takımını öne geçiren golü atsa da bu gol Cezayir'e yetmedi.

Galatasaray ve Cezayir'de oynadığı son 6 maçında 4 gol ve 1 asist yapan yıldız oyuncu, yükselen formuyla göz kamaştırıyor.

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Sofiane Feghouli ülkesinde yine attı! Cezayir beraberliğe razı oldu...
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