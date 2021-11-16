Son dakika: Ümit Karan'dan yıllar sonra Burak Yılmaz ve Terim itirafı! 'Her maç kavga ederdik, Fenerbahçe maçından sonra aradı...'

Galatasaray'ın efsane isimlerindensiniz, unutulmaz rövaşata golleriniz vardı. Galatasaray'ın Avrupa'daki ve Türkiye'deki güncel durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem genç bir kadro hem de özellikle orta sahada yaratıcılık anlamında eksik, 6 ve 8 numara sorunu var...

Galatasaray yeni bir yapılandırmaya girdi, genç bir kadro kurmak istedi tabii ama biraz zamana ihtiyaç var. Bu sene çok büyük bir beklenti içerisine girmemek gerekiyor; Lokomotiv Moskova maçına bakıldığında gerçekten çok büyük bir fırsat tepildi. Galatasaray galip geldiği takdirde %99.9 oranında garantileyecekti ama maalesef maç berabere bitti, çok pozisyon da bulmuştu. Galatasaray'a Avrupa için farklı bir parantez açmak gerekir çünkü Avrupa'da gerçekten çok farklı bir futbol oynuyor. Galatasaray formasıyla Avrupa'da maça çıkıldığı zaman orada oyuncu bile değişebiliyor çünkü Türkiye'de oynadığı futbol ile Avrupa'da oynadığı futbol arasında çok fazla fark var. Genç bir takım, yeni bir oluşum ve yeni bir başkan var. Başkanın da güzel projelerini görüyoruz; yatırım amaçlı ve gençlere yönelik iyi çalışmalar var ve yaptığı sponsorluk anlaşmaları da çok önemli. Burak Elmas başkanımız genç yaşlarında da yöneticilik yaptı ve şimdi onun tecrübesini de kullanmaya gayret gösteriyor. İyi ve genç bir ekip var, umarım başarılı olurlar. Galatasaray futbol takımı şu an istediği sonuçları elde edemiyor ve ben Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında da bayağı bir zorlanacağını düşünüyorum…

Sizce bu durumun en büyük etkenleri neler?

Bana göre takım içerisindeki uyum tam sağlanmadı, genç ve tecrübesiz oyuncular var. Mesela Halil Dervişoğlu için yetenekli diyebiliyorsun ama kale önünde bir anda bocalayabiliyor. Biraz daha tecrübe ile, gol vuruşlarının üzerinde çalışarak, ekstra idmanlar ile bu takım çok iyi yerlere gelecek. Orta sahada da genç oyuncular var ama tabii bu genç oyuncuların arasına 1-2 tane tecrübeli oyuncu katmak gerekiyor. Oyunu yönlendirecek, ara pası, final pasını atacak oyuncular eksik. Yarış bu sene sanki biraz zor geçecek gibi…