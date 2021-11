Son dakika: Ümit Karan'dan yıllar sonra Burak Yılmaz ve Terim itirafı! 'Her maç kavga ederdik, Fenerbahçe maçından sonra aradı...'

Sizin döneminizde siz vardınız, Fatih Tekke, Necati Ateş, Semih Şentürk gibi isimler vardı şimdi Burak Yılmaz dışında pek bir isimden bahsedemiyoruz. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz?

Burak ile ben de beraber oynadım, iyi de bir kardeşimiz. Bizden sonra özellikle geç bir patlama yaptı ama Burak'ta fizik kapasitesi ve top hakimiyeti her zaman vardı. Tabii Burak o zaman biraz daha zorlanıyordu, Fenerbahçe'ye geldi, Beşiktaş'a geldi, hep denedi denedi olmadı. Sonrasında Eskişehir'de beraber oynadık, Trabzonspor'a gitti ve orada patladı ama zaten o potansiyeli vardı, sadece kendisi bunu ortaya çıkaramıyordu. En sonunda kendini buldu ve şu an Burak'tan başka santraforumuz kalmadı evet ama o da 36 yaşına geldi artık, yeni forvet arayışlarına girmemiz gerekiyor. Şu an elimizdeki forvetlerle olacak gibi görünmüyor bu iş…