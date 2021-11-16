İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 16 Kasım 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 16 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 16 Kasım 2021 su kesintisi programını güncel olarak yayınladı. Evlerinde veya işyerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisi arıza listesini araştırıyor. Planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 16 Kasım 2021 Salı günü suların kesileceği bölgeler ve saatler…
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kesinti
İlçe
:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler
:
Karlıbayır Mah,Sazlıbosna Mah,Hacımaşlı Mah,Haraççı Mah
Arıza Sebebi
:
300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.11.2021 13:56
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Bağcılar
Etkilenen Mahalleler
:
Bağlar Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.11.2021 12:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.11.2021 09:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beykoz
Etkilenen Mahalleler
:
Elmalı Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.11.2021 16:41
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Defterdar Mah
Arıza Sebebi
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.11.2021 14:02
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şişli
Etkilenen Mahalleler
:
Kuştepe Mah
Arıza Sebebi
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.11.2021 17:13
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.