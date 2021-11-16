Türkiye gruptan nasıl çıkar, lider çıkar mı soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Futbol Takımımız gruptaki son maçında Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başarmış ve Norveç karşısında averaj avantajını ele geçirmişti. Milliler bugün ise Karadağ'ı mağlup edip Hollanda Norveç mücadelesinden çıkacak olan sonucu bekleyecek. Bu noktada futbolseverler Türkiye gruptan nasıl çıkar, lider çıkar mı soruları ile birlikte, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye'nin lider çıkma şansı var mı sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye tur atlama ihtimalleri;
Milliler'de hedef Karadağ! Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen milliler, son maçına Karadağ'ı mağlup etmek için çıkacak.
Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar, lider çıkar mı? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye'nin lider çıkma şansı var mı?
İşte Türkiye tur atlama ihtimalleri
2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU
2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU KALAN MAÇLAR (16 KASIM)
Hollanda-Norveç
Karadağ-Türkiye
Cebelitarık- Letonya
KARADAĞ - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karadağ - Türkiye karşılaşması, 16 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİLER GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.
Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.
Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, DÜNYA KUPASI YOLUNDA KARADAĞ'I YENMEK İSTİYOR
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son maçında bugün karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 4. kez rakip olacak.
İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 3 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor.
Bu müsabakalarda Türkiye'nin 5 golüne, Karadağ 4 golle cevap verdi.
SON İKİ MAÇ BERABERE
Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı.
İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.
Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.
Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 1 Eylül 2021'de oynadı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.