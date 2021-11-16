Türkiye gruptan nasıl çıkar, lider çıkar mı soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Futbol Takımımız gruptaki son maçında Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başarmış ve Norveç karşısında averaj avantajını ele geçirmişti. Milliler bugün ise Karadağ'ı mağlup edip Hollanda Norveç mücadelesinden çıkacak olan sonucu bekleyecek. Bu noktada futbolseverler Türkiye gruptan nasıl çıkar, lider çıkar mı soruları ile birlikte, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye'nin lider çıkma şansı var mı sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye tur atlama ihtimalleri;

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? İŞTE TÜRKİYE TUR ATLAMA İHTİMALLERİ

Milliler'de hedef Karadağ! Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen milliler, son maçına Karadağ'ı mağlup etmek için çıkacak.

Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar, lider çıkar mı? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye'nin lider çıkma şansı var mı?

İşte Türkiye tur atlama ihtimalleri