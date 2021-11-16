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Giriş Tarihi: 16.11.2021 21:13 Son Güncelleme: 16.11.2021 21:14

U19 Milli Takımı, Romanya'yı 4 golle devirdi! Milliler Elit Tur'a yükseldi...

AA
U19 Milli Takımı, Romanya’yı 4 golle devirdi! Milliler Elit Tur’a yükseldi...

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Romanya'yı 4-1 yendi. Milli takım, grubu 9 puanla lider bitirerek Elit Tur'a yükseldi.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Romanya'yı 4-1 yendi. Manavgat İlçesi Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 29. dakikada Botond Gergely (kendi kalesine), 35. dakikada Süleyman Cebeci, 44. dakikada Polat Yaldır ve 83. dakikada Ahmetcan Kaplan kaydetti. Romanya'nın tek golü ise 7. dakikada penaltı atışından Grigoras Pantea'dan geldi.

Gruptaki diğer karşılaşmada Letonya, San Marino'yu 2-0 mağlup etti. Milli takım, grubu 9 puanla lider bitirerek Elit Tur'a yükseldi. Grupta 6 puanı bulunan Romanya da Elit Tura yükselen ikinci takım oldu.

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U19 Milli Takımı, Romanya'yı 4 golle devirdi! Milliler Elit Tur'a yükseldi...
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