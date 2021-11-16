Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 16 Kasım 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Kasım 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 16 Kasım 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Fikirlerin değer görüyor. Bunu hissetmen olumlu duygulara sahip olmanı da sağlıyor. Ne istediğini biliyorsun ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceksin.
Boğa: Konfor alanından çıkmak zor gelse de kariyerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geçiyorsun. Uzun zamandır cesaret edemediğin iş değişikliğini bugün gündemine alacaksın.
İkizler: Yetenekli olduğun alanlarda daha fazla gelişmek ve kendini göstermek istiyorsun. Bu durum sosyal görüntünü biraz olumsuz etkileyebilir.
Yengeç: Güzel haberlerle başlayacağın bir gün seni bekliyor. Eğer iş arayışında olan bir Yengeç burcuysan, gün içerisinde birden fazla iş görüşmesine çağrılabilirsin.
Aslan: İkili ilişkilerinde geçmişe takılıp, yanlış değerlendirmeler yapman olası. Sorumlu olduğun konuları tekrardan gözden geçirmek ve toparlamak isteyebilirsin.
Başak: Kariyer anlamında gelişmeye önem veriyorsun. Mesleki anlamda seni ileriye taşıyacak programlara katılabilirsin. Kendine yatırım yapmaktan geri durmayacaksın.
Terazi: Finansal anlamda kendine yeni iş olanakları bulabileceğin bir gündesin. Bu doğrultuda hobilerinden faydalanmak ve kendine ek gelir oluşturmak isteyebilirsin.
Akrep: Bilgi ve yeteneğine güvendiğin işlere liderlik etmek, motivasyonunu artırıyor. Verimli çalışmalarının karşılığını almak, daha da azimli olmanı sağlayacak.
Yay: Uzun zamandır karar almakta zorluk çektiğin konular tekrar gündeme gelecek. Bu yüzden bazı tavırlarını değiştirmek için harekete geçmen gerekebilir.
Oğlak: Bugün ruhsal halini kontrol etmekte zorlanabilir, radikal kararlar almaktan kaçınabilirsin. Aile içerisinde maddi konular ve sorumluluklar gündemde olabilir.
Kova: Bulunduğun ortamlar bugün sana birçok konuda öğretici nitelik taşıyacak. Eğer çalışamayan bir Kova burcuysan, kendini geliştirmek istediğin bir alanda çalışma fırsatı bulabilirsin.
Balık: Gündelik işlerini düzenlemek için eline geçen fırsatları değerlendireceğin bir gün seni bekliyor. Ertelediğin, yarım bıraktığın işlerini tamamlamak için ayrı bir güç harcayacaksın.
YÖNETİCİ OLMAK NEDİR?
Kimimiz yöneticilerimizle iyi anlaşırken kimimiz de sürekli olarak sorunlar yaşayabiliriz. Peki bu sorunların temelinde ne var, hangi konu yatıyor? Hiç düşündünüz mü? Aslında amaç olarak hepimiz aynı şeyi istiyoruz ama gidiş yolarımız farklı olduğundan farklı şekilde düşünüyor ve onun içinde beklemediğimiz tartışmaların içerisinde buluyoruz kendimizi.
Ne Sormalı? Nasıl Sormalı?
Bir yönetici ile görüştüğünüzde size özel sorular sorup sormaması yöneticinizle gelecekte olan diyaloglarınızı da etkiler. Eğer ki size kişisel bir soru geliyorsa, bu da yöneticinizin sizi hayatınızla ilgili konularda sorumluluk almasını gerektirir. Çünkü az ya da çok sizin özelinizle ilgili bilgi sahibi olmuştur. Aslında yönetici bu tarz konulara yoğunlaşmamalıdır.
Yöneticilik Cinsiyete Göre Fark Eder Mi?
Her yöneticinin tavrı farklıdır. Tıpkı sosyal hayattaki kişisel davranışlar gibi… Yöneticilik konumu tek bir kavram olsa da bu konumdaki kişinin cinsiyeti farklı etkiler yaratabilir. Örneğin, kadın bir yönetici ile erkek bir yönetici arasında birebir aynı davranışlar beklenemez. Veya iki taraftan birinin daha özverili, şefkatli, emeğin karşılığını veren kişiler olduğunu düşünmek de yanlış olacaktır. Herkes çalışan olabilir, ancak herkes yönetici olamaz. Yöneticilik kavramı, sorumluluğunu aldığı kişileri en doğru biçimde yönetebilmeli ve işin akışını engellememelidir. Erkek veya kadın olsa da sağduyulu yapısından ödün vermemeli, mesafesini hatırlatmalıdır. Kısacası profesyonel olmalıdır. Ancak denge kurmaya çalışırken üstünlük de kurmamalıdır. Teknoloji çağında her şeyin birbirine karıştığı bir döngüden geçiyoruz. 2020'nin Mart ayından bu yana devam eden Satürn – Kova döngüsü 2023'ün Mart'ına kadar; Yönetmek nedir? Yönetici Nedir? Kavramlarını değiştirecek.
Başarmanın Yeni Adı: Yönetebilmek
İşin özüne bakılırsa, yöneticilik pozisyonda bakılması gereken en son şey belki de cinsiyettir. Bir konumu belirleyen cinsiyet değil, o pozisyon için kişinin yeterliliğidir. Başarılı bir yönetici, çalışanları tarafından saygı gören, çalışma etiği takdir edilen ve cinsiyet fark etmeksizin bütün çalışanlarına aynı hassasiyette davranan kişidir. Ayrıca başarılı bir yönetici;