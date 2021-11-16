Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 16 Kasım 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Kasım 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 16 Kasım 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 16 KASIM 2021 SALI

Koç: Fikirlerin değer görüyor. Bunu hissetmen olumlu duygulara sahip olmanı da sağlıyor. Ne istediğini biliyorsun ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceksin.

Boğa: Konfor alanından çıkmak zor gelse de kariyerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geçiyorsun. Uzun zamandır cesaret edemediğin iş değişikliğini bugün gündemine alacaksın.

İkizler: Yetenekli olduğun alanlarda daha fazla gelişmek ve kendini göstermek istiyorsun. Bu durum sosyal görüntünü biraz olumsuz etkileyebilir.

Yengeç: Güzel haberlerle başlayacağın bir gün seni bekliyor. Eğer iş arayışında olan bir Yengeç burcuysan, gün içerisinde birden fazla iş görüşmesine çağrılabilirsin.