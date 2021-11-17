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Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:25

2022 Dünya Kupası ne zaman yapılacak? 2022 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak?

2022 Dünya Kupası ne zaman yapılacak? 2022 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak?

2022 Dünya Kupası Elemeleri dün oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Şimdi ise gözler Dünya Kupası’nın oynanacağı tarihe çevrildi. Futbolseverler elemelerin sona ermesi ile birlikte, 2022 Dünya Kupası ne zaman yapılacak? 2022 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak sorularına yanıt aramaya başladı. Dünya Kupası tarihi ve yeri belli oldu. Buna göre, 2022 Dünya Kupası ne zaman yapılacak? 2022 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak?

2022 Dünya Kupası ne zaman yapılacak, nerede, hangi ülkede oynanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. FIFA, Dünya Kupası için takvimini açıkladı. İlk kez kış aylarında gerçekleştirilecek olan turnuva, 22 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Peki, 2022 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak? İşte dev turnuvaya ilişkin detaylar;

2022 DÜNYA KUPASI NEREDE YAPILACAK?

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçı Katar Al Khor'daki 60.000 kişi kapasitesi olan Al Bayt Stadı'nda yapılacak. Günlük dört karşılaşmanın olacağı turnuvanın grup aşamasıysa 12 gün sürecek.

Ara vermeden geçilecek son 16 turu, 3 ve 6 Aralık'ta düzenlenecek. 9-10 Aralık tarihinde çeyrek, 13-14 Aralık tarihinde de yarı final maçları oynanacak.

17 Aralık'ta Khalifa U.A Stadyumu'nda 3.lük karşılaşması yapılacak. 18 Aralık tarihindeyse, Lusail'deki 80.000 kişi kapasiteli Lusail Stadı'nda gerçekleştirilecek olan maçta kupa sahibini bulacak.

2022 Dünya Kupası 28 gün devam edecek olan turnuva, Avrupa futbol takvimini daha az etkileyecek.

Dünya Kupası, 2022'de son defa 32 takımla oynanacak. 2026 yılında ise turnuvadaki takım sayısı 48'e çıkacak.

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2022 Dünya Kupası ne zaman yapılacak? 2022 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak?
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