2022 Dünya Kupası ne zaman yapılacak? 2022 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak?

2022 Dünya Kupası ne zaman yapılacak, nerede, hangi ülkede oynanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. FIFA, Dünya Kupası için takvimini açıkladı. İlk kez kış aylarında gerçekleştirilecek olan turnuva, 22 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Peki, 2022 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede oynanacak? İşte dev turnuvaya ilişkin detaylar;