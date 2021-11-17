3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, ne işe yarar ve kimlere verilir?

Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede son durum merak ediliyor. Bu kapsamda; gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilirken Bakan Vedat Bilgin, Ocak ayında TBMM'ye geleceğini ifade etti. Öte yandan; Başkan Erdoğan; ek gösterge hakkında açıklama yaptı ve "Bu kapsamda öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.'' ifadelerine yer verdi. Peki; 3600 ek gösterge nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, ne işe yarar ve kimlere verilir?

Son dakika haberler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" dedi.