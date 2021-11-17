3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, ne işe yarar ve kimlere verilir?

Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede son durum merak ediliyor. Bu kapsamda; gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilirken Bakan Vedat Bilgin, Ocak ayında TBMM'ye geleceğini ifade etti. Öte yandan; Başkan Erdoğan; ek gösterge hakkında açıklama yaptı ve "Bu kapsamda öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.'' ifadelerine yer verdi. Peki; 3600 ek gösterge nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, ne işe yarar ve kimlere verilir?
Son dakika haberler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" dedi.
BAKAN BİLGİN: YÜZDE 10 BÜYÜME BEKLİYORUZ
Bütün bunlar Türkiye'nin sadece Suriye, Akdeniz'de değil tüm coğrafyada barışı temsil eden ama kalkınma sürecinde büyüyen bir ülke olduğunu gösteriyor. Bugün dünyanın en hızlı büyüyen iki ülkesinden biriyiz. Yıl sonu itibarıyla da yüzde 10 büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım büyüme ekonomik bir hadisedir ancak bunun yanında sosyal bir mesele de vardır. Demokratikleşme süreciyle devletin sosyal devlet kimliğinin ön plana çıkmasıdır.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi.
BAKAN BİLGİN: OCAK AYINDA MECLİSTE
Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir.
Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır.
3600 ek gösterge meselesinin Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz."
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ DE 3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Diğer yandan polislerimize, öğretmenlerimize, hemşirelerimize, imamlarımıza, uzman jandarmalarımıza, uzman çavuşlarımıza 3600 ek göstergenin verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz, her çalışmanın içinde olacağız.
Biz emeğin ve emekçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız.