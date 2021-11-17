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Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:07 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:07

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Mahkumları yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle iki ay süreyle uzatılan cezaevi izinlerinin biteceği gün belli oldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri tarafından mahkumların 30 Kasım Salı gününe kadar izinli sayılmasına karar verilmişti. Yaklaşan tarih dolasıyla sorgulamalar bu yönde arttı. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte son açıklamalar…

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika haberleri yaklaşık 60 bin mahkumun gündeminde bulunuyor. Koronavirüs salgını sebebiyle cezaevi izinleri 2 ay süreyle daha uzatılarak 30 Kasım'da sona ermesine karar verilmişti. Yaklaşan tarih dolasıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri tarafından cezaevi izinleri için son karar verildi. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da "izinli" olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak.

DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.

GARDİYANLARA ÖZLÜK MÜJDESİ

Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 2021 NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Açık cezaevleri izinleri 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
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