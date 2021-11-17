Barcelona’dan Lionel Messi ve Andres Iniesta’ya yeşil ışık! Geri dönüş mesajı...

"BANA BİRKAÇ SAAT VERİRSENİZ GİDİP MESSİ'Yİ GETİRİRİM"

5 sonra Barcelona'ya geri dönen Dani Alves, Messi'nin dönüş ihtimali için esprili bir yanıt verdi: "Bana birkaç saat verirseniz gidip onu getiririm. Onu çok seviyorum. Burada yeni bir süreçteyiz ve herkesi geri gelmeye davet ediyorum. Birçok kulüpte bulundum ama böyle bir yer yok."