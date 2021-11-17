Barcelona’dan Lionel Messi ve Andres Iniesta’ya yeşil ışık! Geri dönüş mesajı...

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Dani Alves'in imza töreninde Lionel Messi ve Andres Iniesta'nın kulübe dönmeleri halinde kapılarının açık olduğunu söyledi. 5 yıl sonra Barcelona'ya geri dönen 38 yaşındaki Dani Alves, 10 binden fazla taraftarın önünde sezon sonuna kadar Barça ile sözleşme imzaladı.
Camp Nou'daki törende yer alan Laporta'ya Lionel Messi veya Andres Iniesta'nın da Alves gibi dönüp dönemeyeceği soruldu.
"MESSİ VE INIESTA'YA KAPILARI KAPATMIYORUM"
Laporta, "Messi ve Iniesta'nın geri dönüşüne kapıları kapatmıyorum. Dani Alves'de olduğu gibi. Yaş sadece bir sayı. Hayatta neler olacağını bilemezsiniz.
Dani Alves'e yaptığı maddi fedakarlıktan dolayı minnettarız. İşleri tersine çevirmemize yardım etmek istiyor. Dani Alves geldi, yaş bir sayıdır. Leo ve Andres iki harika oyuncu.
Yarın ne olacağını tahmin edemiyorum. Hala başka kulüplerin sözleşmeli oyuncuları ve oynuyorlar. Ne olacak asla bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki Lionel Messi, sezon başında bedelsiz olarak PSG'nin yolunu tutarken 37 yaşındaki Iniesta ise 2018'den bu yana Japonya ekibi Vissel Kobe'de oynuyor.
"BANA BİRKAÇ SAAT VERİRSENİZ GİDİP MESSİ'Yİ GETİRİRİM"
5 sonra Barcelona'ya geri dönen Dani Alves, Messi'nin dönüş ihtimali için esprili bir yanıt verdi: "Bana birkaç saat verirseniz gidip onu getiririm. Onu çok seviyorum. Burada yeni bir süreçteyiz ve herkesi geri gelmeye davet ediyorum. Birçok kulüpte bulundum ama böyle bir yer yok."
Alves, Barça TV'ye verdiği röportajda ise, "Kariyerimin en büyük ve en özel mücadelesi. Birçok kişi bunu bir felaket gibi düşünüyor ama sakin olsunlar, ben sahada konuşurum. İnsanlar benimle ilgili şüphe duyduklarında ben daha da kendimi güçlü hissediyorum." şeklinde konuştu.
Barcelona'ya hiçbir para almadan geldiğini, zor dönemden geçen takıma yardım etmek istediğini vurgulayan Alves, "Geçmişte de zor günler oldu. Birlik olarak bunu atlattık. Şimdi iyi bir enerjiye konsantre olma zamanı. Kulübün olması gereken yere gelmesi için ben böyle yapacağım. Bu bir takım işi." ifadelerini kullandı.
Andres Iniesta ve Hristo Stoichkov'a atfen "8" numaralı formayı seçtiğini anlatan Alves, Barcelona'da iyi işler yaparak Brezilya Milli Takımı ile 2022 Dünya Şampiyonası'na gitmek istediğini söyledi.