Koronavirüs tablosu son dakika… Vatandaşlar bugüne ilişkin corona virüsü vaka-vefat rakamları öğrenilmek istenerek 17 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Günlük koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden takip ediliyor. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Kasım 2021 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye vaka ve vefat sayısı kaç oldu?