Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Kasım 2021 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 17.11.2021 18:06

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Kasım 2021 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Kasım 2021 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak duyuruluyor. Artan vaka sayısı kontrol altına alınmaya çalışılırken günlük corona tablosu merak ediliyor. Son olarak ülkemizde 24 saatte 356 bin 514 covid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu. Bugüne ait günlük tabloyu merak edenler 17 Kasım 2021 Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Kasım 2021 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte yanıtı…

Koronavirüs tablosu son dakika… Vatandaşlar bugüne ilişkin corona virüsü vaka-vefat rakamları öğrenilmek istenerek 17 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Günlük koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden takip ediliyor. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Kasım 2021 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSU | 17 KASIM 2021 TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

17 Kasım korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri ile ilgili bilgiler şöyle…

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANIYOR!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 17 Kasım koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklanacak ve Bakanlık tarafından paylaşılacak. 17 Kasım 2021 Çarşamba gününe ilişkin korona son durum verileri belli olmadı…

16 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 101

VEFAT SAYISI: 227

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 447

15 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 852

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 258

14 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 624

VEFAT SAYISI: 189

İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 550

13 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 583

VEFAT SAYISI: 215

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 254

EN ÇOK OKUNANLAR

A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
Karadağ-Türkiye maçı sonrası flaş Stefan Kuntz ve Burak Yılmaz sözleri!
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
Son Dakika Haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Akşener, Kılıçdaroğlu, Türkkan ve TÜSİAD tepkisi: Hayatınız yalan!
İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak
Hem küfürbaz hem dolandırıcı! Türkkan'ın Korkmaz Yiğit'i dolandırdığı ortaya çıktı!
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Son dakika: 3. Lig'den gelen Kerem Aktürkoğlu şimdiden o yıldızları solladı! Aykut Kocaman, İrfan Can, Metin Tekin, Yusuf Yazıcı...
SON DAKİKA! Başak Cengiz'i öldüren samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum
Son dakika: Ermenistan sınırında çatışma! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Kasım 2021 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA