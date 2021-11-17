Koronavirüs tablosu son dakika… Vatandaşlar bugüne ilişkin corona virüsü vaka-vefat rakamları öğrenilmek istenerek 17 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Günlük koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden takip ediliyor. Peki Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Kasım 2021 Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
17 Kasım korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Bugünkü günlük korona son durum tablosu verileri ile ilgili bilgiler şöyle…
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 17 Kasım koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklanacak ve Bakanlık tarafından paylaşılacak. 17 Kasım 2021 Çarşamba gününe ilişkin korona son durum verileri belli olmadı…
VAKA SAYISI: 25 bin 101
VEFAT SAYISI: 227
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 447
VAKA SAYISI: 23 bin 852
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 258
VAKA SAYISI: 21 bin 624
VEFAT SAYISI: 189
İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 550
VAKA SAYISI: 22 bin 583
VEFAT SAYISI: 215
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 254