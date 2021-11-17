Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kritik dokunulmazlık oyununda ana kadro yarışmacıları arasında kıran kırana mücadele yaşandı. Seçilen ve köfte çeşitlerinin yer aldığı menüdeki ürünleri en başarılı yapan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken başarısız takım eleme adayı çıkardı. Yarışmanın takipçileri ise son bölüm detaylarını merak ederek MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
TV8 ile MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı seçilen yarışmacı ve dokunulmazlık kazanan takıma ilişkin bilgiler şöyle;
MasterChef 2021 son bölüm, dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Önceki gün belirlenen mavi ve kırmızı takımlar arasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen köfte menüleri hazırlandı ve jüri şeflerin tadımına sunuldu.
Mavi ve kırmızı takımların ilk dokunulmazlık oyununda hazırladıkları menüde yer alan yemeklerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılması sonrasında yemek bazında yapılan puanlamada en fazla oyu alan takım kırmızı takım oldu ve dokunulmazlık zırhını kazandı.
MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım olmasının ardından, kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yapılması istenen tabağı en başarılı yapan isim Eren oldu ve bireysel dokunulmazlık zırhını almayı başardı. Eleme adayları ise Azize ve Pelin oldu.