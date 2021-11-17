Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kritik dokunulmazlık oyununda ana kadro yarışmacıları arasında kıran kırana mücadele yaşandı. Seçilen ve köfte çeşitlerinin yer aldığı menüdeki ürünleri en başarılı yapan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken başarısız takım eleme adayı çıkardı. Yarışmanın takipçileri ise son bölüm detaylarını merak ederek MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı seçilen yarışmacı ve dokunulmazlık kazanan takıma ilişkin bilgiler şöyle;