Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 17.11.2021 07:36 Son Güncelleme: 17.11.2021 07:36

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımda yarışan ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynana dokunulmazlık oyununda seçilen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım başarılı olurken başarısız olan takım eleme adayı çıkardı. Öte yandan yarışmanın takipçileri detayları öğrenmek isteyerek MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularına cevap aramaya devam ediyor. Merak konusu olan MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kritik dokunulmazlık oyununda ana kadro yarışmacıları arasında kıran kırana mücadele yaşandı. Seçilen ve köfte çeşitlerinin yer aldığı menüdeki ürünleri en başarılı yapan takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken başarısız takım eleme adayı çıkardı. Yarışmanın takipçileri ise son bölüm detaylarını merak ederek MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef 2021 son bölümde eleme adayı seçilen yarışmacı ve dokunulmazlık kazanan takıma ilişkin bilgiler şöyle;



MasterChef 2021 son bölüm, dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Önceki gün belirlenen mavi ve kırmızı takımlar arasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen köfte menüleri hazırlandı ve jüri şeflerin tadımına sunuldu.



MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takımların ilk dokunulmazlık oyununda hazırladıkları menüde yer alan yemeklerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılması sonrasında yemek bazında yapılan puanlamada en fazla oyu alan takım kırmızı takım oldu ve dokunulmazlık zırhını kazandı.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım olmasının ardından, kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yapılması istenen tabağı en başarılı yapan isim Eren oldu ve bireysel dokunulmazlık zırhını almayı başardı. Eleme adayları ise Azize ve Pelin oldu.

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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı?
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