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Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:04 Son Güncelleme: 17.11.2021 09:04

Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 47.bölüm tamamı izle

Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 47.bölüm tamamı izle

TRT1 ekranlarında canlı yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranı ile araştırılıyor. Salı akşamı ekrana gelen dizide bu hafta Ufuk’un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han’ın Rüya’ya karşı korumacı tavrını sorgular. Bu hafta Han’ın eski nişanlısı Ceylan damga vuruyor. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler için Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte Masumlar Apartmanı 47.bölüm tamamı hemen full izle TRT1’de!

Bu akşam TRT1'de Masumlar Apartmanı izleyiciyle buluştu. Gerçek bir hayat hikayesi olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" kitabından uyarlanan dizide bu hafta yer yerinden oynuyor. Yayınlanan son bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler " Masumlar Apartmanı son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Masumlar Apartmanı 47.bölüm izle linki ile son bölüm özeti

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufuk'un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han'ın Rüya'ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye'nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben'in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.

Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye'nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat'ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye'nin yaptığı bir şey Gülben'e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır. Sonunda açılış gelir çatar. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye'yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol almaktadır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL İZLE!

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani

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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı 47.bölüm tamamı izle
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