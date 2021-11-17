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Giriş Tarihi: 17.11.2021 08:58 Son Güncelleme: 17.11.2021 08:59

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, PPK faiz kararı ne zaman açıklanır? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı tahmini ne kadar olur?

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, PPK faiz kararı ne zaman açıklanır? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı tahmini ne kadar olur?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kasım ayı faiz kararı görüşmesinin yapılacağı Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak diye merak eden milyonlar, PPK faiz kararı ne zaman açıklanır diye araştırma yapıyor. Döviz kurundaki hareketlilikle birlikte tahmini faiz kararı ne olur, düşer mi, yükselir mi gibi sorularla faiz beklentisi ve tahminleri de inceleniyor. İşte TCMB PPK faiz kararı hakkında merak edilenler.

Merkez Bankası faiz kararı bu hafta yapılacak olan PPK toplantısının ardından belli olacak. PPK faiz kararı ne zaman açıklanacak ve Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden milyonlarca vatandaş, faizler düşer mi, yükselir mi diye merak ederek, Merkez Bankası faiz kararı tahmini hakkında yapılan incelemeleri araştırıyor. İşte toplantı tarihi ve Kasım ayı faiz kararı açıklanacağı tarih!

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım Perşembe günü yapılacak. Toplantıda alınan karar saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

EKİM AYIN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir" denildi.

Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?

Reuters anketine göre TCMB'nin politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek %15'e düşüreceği tahmin ediliyor. TCMB önceki iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmıştı. TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği %20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyonu daha da yükselteceğinden endişeliler. Bugün akaryakıt ve gıdaya yapılan iki fiyat artışı daha enflasyonun yüksek seyrini koruyabileceğine ya da yukarı yönün korunabileceğine işaret etti.

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Merkez Bankası toplantısı ne zaman, PPK faiz kararı ne zaman açıklanır? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı tahmini ne kadar olur?
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