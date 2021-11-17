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Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:30

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman ve nerede çekilecek?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman ve nerede çekilecek?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 12-16 Kasım 2021 tarihlerinde alındı. Yoğun ilgi gören başvuruların ardından, işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları yer alıyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu yayımlanmıştı. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman ve nerede çekilecek? İşte konu ile ilgili son gelişmeler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 12-16 Kasım 2021 tarihleri aralığında alınan başvuru işlemlerini tamamlayanlar "Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman ve nerede çekilecek?" sorularına yanıt arıyor. Yapılan açıklamalar doğrultusunda; Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi tarihi ve yeri de belli oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

• 1. Yerleştirmede 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve doktora programların an mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı' yapılacaktır.

• 2. Yerleştirmede 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı' yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru değerlendirme sonuçları PBS üzerinden 24 Kasım 2021 Çarşamba günü açıklanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Kura tarihi 2 Aralık 2021 Perşembe günü olarak belirlendi. Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman ve nerede çekilecek?
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