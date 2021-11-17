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Giriş Tarihi: 17.11.2021 18:53 Son Güncelleme: 17.11.2021 19:02

Son dakika: Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haber! Morutan takımla çalıştı...

Son dakika: Galatasaray’a Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haber! Morutan takımla çalıştı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında dev dervide Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Romanya Milli Takımı'nda sakatlanan ve sabahki antrenamnda yer almayan Olimpiu Morutan, antrenmanda kontrolü bir şekilde takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplara ayrılan oyuncular, dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda iki grup hâlinde pas oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Olimpiu Morutan, antrenmanda kontrolü bir şekilde takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında yüzüne darbe alan İsmail Çipe, antrenmana kendisi için hazırlanan özel bir maskeyle katıldı.
Türkiye A Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan antrenmanda yer almadı.

Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Morutan, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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Son dakika: Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haber! Morutan takımla çalıştı...
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