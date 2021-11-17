İkinci yarıdaki Berat-Orkun değişikliği çok doğru bir değişiklikti. Kontrol hep bizde ama pozisyonumuz yok, ta ki Orkun'un 25 metreden vurup filelere yolladığı topa kadar. İşte bu gol, bize Play- Off'u getirdi. Ondan sonra sıkıntılı dakikalar başladı. Herkesin aklında, 'Norveç Hollanda'yı yenebilir mi' sorusu vardı. Fakat Hollanda golü bulunca ikinciliğe razı olduk. Asıl zorluk bundan sonra. İki tane çok ciddi Avrupa takımını elemek zorundayız. Hele hele bunların içinde Portekiz ve İtalya'nın da olduğunu düşünürsek işimiz asla kolay değil ama Allah Kerim diyoruz.