Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de milyonlarca emekli her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Ocak ayı yaklaşırken, Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak soruları vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık rakamlara göre, zam oranı yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Peki, 2022 Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

4 AYLIK VERİ AÇIKLANDI

Bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı.