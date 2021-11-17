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Giriş Tarihi: 17.11.2021 18:35 Son Güncelleme: 17.11.2021 18:36

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Kasım 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Kasım 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası son depremler listesi merak ediliyor. Düzce ve çevresinde hissedilen deprem sonrası artçı sarsıntılar meydana gelirken vatandaşlar son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Aşağıda yer alan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ve son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere erişebilirsiniz. İşte 17 Kasım 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri…Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi duyuruldu. Listeye göre; 17 Kasım Çarşamba bugün pek çok noktada küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından, son depremler listesine ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Kasım 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile ilgili detaylar…

SON DAKİKA DÜZCE'DE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

KANDİLLİ: BÖLGEDE TEHLİKE GÖRECELİ OLARAK ÇOK YÜKSEK

Düzce'de meydana gelen depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde değerlendirme yayınlandı.

"SIĞ ODAKLI BİR DEPREMDİR"

Yazılı açıklamada, "Yayakbaşı-Düzce merkez üssünde, yerel saat ile 15.40'da aletsel büyüklüğü 5.2 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ve ilçeleri ile çevre illerde hissedilmiştir" denildi. Açıklamada, Düzce'nin güneydoğusunda ve batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde çok sayıda deprem meydana geldiği belirtilerek, "Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir. İl sınırlarının güney ve güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi içerisindedir. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırlarının güneyinden Kuzey Anadolu Fay Zonu geçmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Düzce, Karadere fay parçaları ve Çilimli, Yığılca fayları il sınırlarından geçmekte, kuzeydoğuda Devrek Fayı, güneyde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Doğu-Batı uzantılı Bolu, Taşkesti fay parçaları, batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Karadere, Dokurcun, Arifiye fay parçaları ve Hendek Fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu- Batı ve Kuzey Doğu-Güney Batı gidişlidir" bilgilerine yer verildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.17 17:18:04  36.3802   33.6273        0.0      -.-  2.2  -.-   PELITPINARI-SILIFKE (MERSIN)                      İlksel
2021.11.17 17:16:21  37.9542   27.6460        5.0      -.-  2.5  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2021.11.17 17:00:08  36.1690   33.5287        0.0      -.-  1.4  -.-   KOCASLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel
2021.11.17 15:57:18  40.8228   31.0375        5.4      -.-  4.4  4.1   KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)                      İlksel
2021.11.17 15:55:16  40.7885   31.0542        3.8      -.-  1.9  -.-   KUSACMASI-(DUZCE)                                 İlksel
2021.11.17 15:53:38  40.8202   31.0448       12.7      -.-  2.0  -.-   KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE)                      İlksel
2021.11.17 15:49:26  37.9148   32.2405        5.1      -.-  1.2  -.-   ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                       İlksel
2021.11.17 15:40:15  40.8413   31.0310        7.4      -.-  5.2  4.9   ISLAHIYE-(DUZCE)                                  İlksel
2021.11.17 13:03:02  39.9220   28.7375        0.0      -.-  1.9  -.-   LETAFET-ORHANELI (BURSA)                          İlksel
2021.11.17 12:47:16  40.6913   30.4632        5.0      -.-  2.9  -.-   KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA)                İlksel
2021.11.17 11:58:09  37.1595   37.2128        0.0      -.-  1.7  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2021.11.17 06:43:42  37.0537   35.9903        9.4      -.-  1.6  -.-   KUZUCAK-CEYHAN (ADANA)                            İlksel
2021.11.17 04:59:23  36.1333   29.5915        5.0      -.-  1.7  -.-   KAS (ANTALYA)                                     İlksel
2021.11.17 04:01:49  36.5178   27.2792        5.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.17 03:39:21  38.4337   38.7905        6.0      -.-  2.1  -.-   HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel
2021.11.17 02:19:50  38.2110   30.5588       29.9      -.-  1.3  -.-   BASKOY-SENIRKENT (ISPARTA)                        İlksel
2021.11.17 01:40:39  38.5773   31.6618        5.4      -.-  1.8  -.-   MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel
2021.11.17 01:19:36  35.8067   28.3317        7.3      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.17 01:11:23  35.7885   28.8518       10.4      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.17 00:31:11  40.6287   27.7913        8.9      -.-  1.7  -.-   ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)                        İlksel
2021.11.16 23:40:37  39.3980   27.7123        8.6      -.-  1.4  -.-   YUKARIDANISMENT-SAVASTEPE (BALIKESIR)             İlksel
2021.11.16 23:25:50  39.3902   25.8838        3.4      -.-  2.0  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2021.11.16 23:23:30  39.6872   28.4258       13.5      -.-  2.1  -.-   ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel
2021.11.16 23:14:56  38.4403   38.7788        9.4      -.-  1.6  -.-   HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel
2021.11.16 23:01:39  38.4193   38.7612        2.3      -.-  1.1  -.-   KALE (MALATYA)                                    İlksel
2021.11.16 22:33:12  36.1600   29.7080        2.5      -.-  1.1  -.-   BAYINDIR-KAS (ANTALYA)                            İlksel
2021.11.16 22:28:17  41.1148   44.2373        5.0      -.-  2.6  -.-   ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI                İlksel
2021.11.16 21:43:33  41.1200   44.2333        5.0      -.-  2.7  -.-   ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI                İlksel

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Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Kasım 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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