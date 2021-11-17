SON DAKİKA DÜZCE'DE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

OLUMSUZ DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

KANDİLLİ: BÖLGEDE TEHLİKE GÖRECELİ OLARAK ÇOK YÜKSEK

Düzce'de meydana gelen depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde değerlendirme yayınlandı.

"SIĞ ODAKLI BİR DEPREMDİR"

Yazılı açıklamada, "Yayakbaşı-Düzce merkez üssünde, yerel saat ile 15.40'da aletsel büyüklüğü 5.2 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ve ilçeleri ile çevre illerde hissedilmiştir" denildi. Açıklamada, Düzce'nin güneydoğusunda ve batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde çok sayıda deprem meydana geldiği belirtilerek, "Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir. İl sınırlarının güney ve güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi içerisindedir. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırlarının güneyinden Kuzey Anadolu Fay Zonu geçmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Düzce, Karadere fay parçaları ve Çilimli, Yığılca fayları il sınırlarından geçmekte, kuzeydoğuda Devrek Fayı, güneyde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Doğu-Batı uzantılı Bolu, Taşkesti fay parçaları, batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Karadere, Dokurcun, Arifiye fay parçaları ve Hendek Fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu- Batı ve Kuzey Doğu-Güney Batı gidişlidir" bilgilerine yer verildi.