Son dakika deprem haberleri…Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi duyuruldu. Listeye göre; 17 Kasım Çarşamba bugün pek çok noktada küçük şiddetlerde sarsıntıların yaşandığı bilgisi verildi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından, son depremler listesine ilişkin detaylar merak konusu oluyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 17 Kasım 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile ilgili detaylar…
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.
OLUMSUZ DURUM YOK
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.
Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
KANDİLLİ: BÖLGEDE TEHLİKE GÖRECELİ OLARAK ÇOK YÜKSEK
Düzce'de meydana gelen depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde değerlendirme yayınlandı.
"SIĞ ODAKLI BİR DEPREMDİR"
Yazılı açıklamada, "Yayakbaşı-Düzce merkez üssünde, yerel saat ile 15.40'da aletsel büyüklüğü 5.2 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ve ilçeleri ile çevre illerde hissedilmiştir" denildi. Açıklamada, Düzce'nin güneydoğusunda ve batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde çok sayıda deprem meydana geldiği belirtilerek, "Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir. İl sınırlarının güney ve güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi içerisindedir. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırlarının güneyinden Kuzey Anadolu Fay Zonu geçmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Düzce, Karadere fay parçaları ve Çilimli, Yığılca fayları il sınırlarından geçmekte, kuzeydoğuda Devrek Fayı, güneyde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Doğu-Batı uzantılı Bolu, Taşkesti fay parçaları, batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Karadere, Dokurcun, Arifiye fay parçaları ve Hendek Fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu- Batı ve Kuzey Doğu-Güney Batı gidişlidir" bilgilerine yer verildi.
.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.17 17:18:04 36.3802 33.6273 0.0 -.- 2.2 -.- PELITPINARI-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2021.11.17 17:16:21 37.9542 27.6460 5.0 -.- 2.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.11.17 17:00:08 36.1690 33.5287 0.0 -.- 1.4 -.- KOCASLI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2021.11.17 15:57:18 40.8228 31.0375 5.4 -.- 4.4 4.1 KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel 2021.11.17 15:55:16 40.7885 31.0542 3.8 -.- 1.9 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel 2021.11.17 15:53:38 40.8202 31.0448 12.7 -.- 2.0 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel 2021.11.17 15:49:26 37.9148 32.2405 5.1 -.- 1.2 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2021.11.17 15:40:15 40.8413 31.0310 7.4 -.- 5.2 4.9 ISLAHIYE-(DUZCE) İlksel 2021.11.17 13:03:02 39.9220 28.7375 0.0 -.- 1.9 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel 2021.11.17 12:47:16 40.6913 30.4632 5.0 -.- 2.9 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel 2021.11.17 11:58:09 37.1595 37.2128 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2021.11.17 06:43:42 37.0537 35.9903 9.4 -.- 1.6 -.- KUZUCAK-CEYHAN (ADANA) İlksel 2021.11.17 04:59:23 36.1333 29.5915 5.0 -.- 1.7 -.- KAS (ANTALYA) İlksel 2021.11.17 04:01:49 36.5178 27.2792 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.17 03:39:21 38.4337 38.7905 6.0 -.- 2.1 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2021.11.17 02:19:50 38.2110 30.5588 29.9 -.- 1.3 -.- BASKOY-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel 2021.11.17 01:40:39 38.5773 31.6618 5.4 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel 2021.11.17 01:19:36 35.8067 28.3317 7.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.17 01:11:23 35.7885 28.8518 10.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.17 00:31:11 40.6287 27.7913 8.9 -.- 1.7 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel 2021.11.16 23:40:37 39.3980 27.7123 8.6 -.- 1.4 -.- YUKARIDANISMENT-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel 2021.11.16 23:25:50 39.3902 25.8838 3.4 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.16 23:23:30 39.6872 28.4258 13.5 -.- 2.1 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.16 23:14:56 38.4403 38.7788 9.4 -.- 1.6 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2021.11.16 23:01:39 38.4193 38.7612 2.3 -.- 1.1 -.- KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.16 22:33:12 36.1600 29.7080 2.5 -.- 1.1 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel 2021.11.16 22:28:17 41.1148 44.2373 5.0 -.- 2.6 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel 2021.11.16 21:43:33 41.1200 44.2333 5.0 -.- 2.7 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel