Süper Loto sonuçları MPİ tarafından son dakika duyuruldu. Salı, Perşembe ve Pazar akşamları saat 21:30'da yapılan çekiliş canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını isteyenler Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan çekilişi takip edebilirler. Buna göre; Süper Loto sonuçları açıklandı! 16 Kasım 2021 Milli Piyango Online MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapıldı. Süper Loto çekilişi, 16 Kasım 2021 Salı günü saat 21.30'da gerçekleştirildi ve sonuçlar açıklandı.
Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-13-20-37-55-60- oldu. Süper Loto'da büyük ikramiye 68 milyon 601 bin 665 TL. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 68.601.665,35 TL büyük ikramiye devretti.
Süper Loto çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/ adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
14 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI 2021: 13 - 26 - 28 - 33 - 47 – 58
14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!