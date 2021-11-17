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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Taraftar desteğiyle favori Galatasaray

LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
SORU: Galatasaray'da derbi öncesi son durum nedir?
Yerli-yabancı 12 futbolcusunu milli takımlara gönderen Galatasaray, derbi havasına Florya'da tam kadro buluştuğu gün girecektir. Fatih hoca, tecrübesiyle milli takımlardan dönecek oyuncuları derbi havasına sokacak ortamı çoktan hazırlamıştır. Florya'da rekabet üst düzeyde, özellikle Terim, Bursa önünde 3 gol atan Diagne'yi gördükten sonra golcülük konusunda Fenerbahçe'ye karşı çift forvet oynamayı düşünecektir ama tercih konusunda kararsızlık yaşayabilir. Halil'in Milli Takım'daki performansı, Diagne'nin Florya'daki golcülüğü bu ikilinin birlikte oynamasını ön plana çıkarıyor. Ayrıca Kerem'in Milli Takım'daki golcülüğü ve yükselişi Terim'i mutlu ediyordur.

SORU: Aslantepe'deki son 4 derbi berabere bitti. Seriyi hangi takım bozar?
Pandemiden sonra ilk kez bir derbi dolu tribünlerle oynanacak. Nef Stadyumu'nda bu kez konuk seyirci olmayacağı için Galatasaray takımı, 52 bin kişinin desteğiyle sahaya çıkacak. Derbide böyle güçlü bir seyirci, Galatasaraylı oyuncular için üst düzey itici güç olacaktır. Sarı-kırmızılı takım seri bozacak performansı ortaya koyar çünkü Kerem, Halil, Nelsson, Marcao, Muslera gibi temel oyuncular formunun zirvesinde bulunuyor. Derbide favori olarak Galatasaray'ı görüyorum.

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Taraftar desteğiyle favori Galatasaray
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