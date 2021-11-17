Taraftar desteğiyle favori Galatasaray

SORU: Galatasaray'da derbiöncesi son durum nedir? Yerli-yabancı 12 futbolcusunumilli takımlara gönderen Galatasaray,derbi havasına Florya'datam kadro buluştuğu gün girecektir.Fatih hoca, tecrübesiyle millitakımlardan dönecek oyuncularıderbi havasına sokacak ortamıçoktan hazırlamıştır. Florya'darekabet üst düzeyde,özellikle Terim, Bursa önünde3 gol atan Diagne'yi gördüktensonra golcülük konusundaFenerbahçe'ye karşı çiftforvet oynamayı düşünecektirama tercih konusunda kararsızlıkyaşayabilir. Halil'in MilliTakım'daki performansı, Diagne'ninFlorya'daki golcülüğü buikilinin birlikte oynamasını önplana çıkarıyor. Ayrıca Kerem'inMilli Takım'daki golcülüğü ve yükselişiTerim'i mutlu ediyordur.
SORU: Aslantepe'deki son4 derbi berabere bitti. Seriyihangi takım bozar? Pandemiden sonra ilk kez birderbi dolu tribünlerle oynanacak.Nef Stadyumu'nda bu kez konukseyirci olmayacağı için Galatasaraytakımı, 52 bin kişinin desteğiylesahaya çıkacak. Derbide böylegüçlü bir seyirci, Galatasaraylıoyuncular için üst düzeyitici güç olacaktır. Sarı-kırmızılıtakım seri bozacak performansıortaya koyar çünkü Kerem, Halil,Nelsson, Marcao, Muslera gibitemel oyuncular formunun zirvesindebulunuyor. Derbide favoriolarak Galatasaray'ı görüyorum.