TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem ek tercihleri nereden yapılır, son başvuru tarihi nedir?

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem ek yerleştirmelerine ilişkin detaylar ÖSYM tarafından son dakika olarak paylaşıldı. 2. ek yerleştirmeye başvuru yapacak olanlar yoğun şekilde "TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl, nereden yapılır, son başvuru tarihi nedir?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
ÖSYM tarafından TUS ek yerleştirme tercih başvuruları ve tüm detaylar şöyle;
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek tercih işlemleri, 17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek tercih işlemleri, 23 Kasım 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 17 Kasım 2021 günü saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Ek yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.