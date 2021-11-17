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Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:17 Son Güncelleme: 17.11.2021 12:17

TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem ek tercihleri nereden yapılır, son başvuru tarihi nedir?

TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS 2. dönem ek tercihleri nereden yapılır, son başvuru tarihi nedir?

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem ek yerleştirme tercihlerine ilişkin bilgiler ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bu bilgilerle tercih yapacak olan adaylar yoğun şekilde TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl, nereden yapılır, son başvuru tarihi nedir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 17 Kasım’da (bugün) alınmaya başlanan tercihlere ilişkin merak konusu olan TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl, nereden yapılır, son başvuru tarihi nedir? şeklindeki soruların yanıtları ve tüm detaylar.

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem ek yerleştirmelerine ilişkin detaylar ÖSYM tarafından son dakika olarak paylaşıldı. 2. ek yerleştirmeye başvuru yapacak olanlar yoğun şekilde "TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl, nereden yapılır, son başvuru tarihi nedir?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

TUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM tarafından TUS ek yerleştirme tercih başvuruları ve tüm detaylar şöyle;


2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek tercih işlemleri, 17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 23 Kasım 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 17 Kasım 2021 günü saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.



Ek yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU VE TABLOLAR İÇİN TIKLAYINIZ…

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TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem ek tercihleri nereden yapılır, son başvuru tarihi nedir?
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