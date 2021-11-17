TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem ek tercihleri nereden yapılır, son başvuru tarihi nedir?

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem ek yerleştirmelerine ilişkin detaylar ÖSYM tarafından son dakika olarak paylaşıldı. 2. ek yerleştirmeye başvuru yapacak olanlar yoğun şekilde "TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl, nereden yapılır, son başvuru tarihi nedir?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

TUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM tarafından TUS ek yerleştirme tercih başvuruları ve tüm detaylar şöyle;