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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Zaferler sürecek

Zaferler sürecek
Kariyerinde ilk kez A Milli Takım ile sahaya ilk 11'de çıkan Abdülkadir Ömür, resmi maçlardaki ilk asistini de yaptı. Mücadele sonrası konuşan 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'na gideceklerini söyledi. Kritik bir virajı geride bıraktıklarını belirten Abdülkadir, şöyle devam etti: "Zorlu rakipler var ama en iyi şekilde hazırlanıp play-off'ta da galibiyetlere devam edeceğiz. Çok mutluyum. Dünya Kupası'na direkt gitmeyi çok isterdik. Play-off'larda da en iyi şekilde mücadele edip Dünya Kupası'na da gideceğiz."

HİÇ PES ETMEDİM!
"Sakatlıktan sonra bazı şeyler yaşadım ama pes etmedim. Milli Takım'da oynamaktan çok gururluyum. Elimden geleni yapıyorum. Milli formayı giydiğim için mutluyum, huzurluyum ve de gururluyum."

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Zaferler sürecek
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