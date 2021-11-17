Zaferler sürecek

Kariyerinde ilk kez A Milli Takım ile sahaya ilk 11'de çıkan Abdülkadir Ömür, resmi maçlardaki ilk asistini de yaptı. Mücadele sonrası konuşan 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'na gideceklerini söyledi. Kritik bir virajı geride bıraktıklarını belirten Abdülkadir, şöyle devam etti: "Zorlurakipler var ama eniyi şekildehazırlanıpplay-off'ta da galibiyetleredevam edeceğiz. Çok mutluyum. Dünya Kupası'na direkt gitmeyi çok isterdik. Play-off'larda da en iyi şekilde mücadele edip Dünya Kupası'na da gideceğiz."
HİÇ PES ETMEDİM!
"Sakatlıktan sonra bazışeyler yaşadım ama pes etmedim.Milli Takım'da oynamaktançok gururluyum.Elimden geleni yapıyorum.Milli formayı giydiğim içinmutluyum, huzurluyum vede gururluyum."