Auzef sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları ile AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleştirilen AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Vize dönemi sınav sonuçlarını merak edenler, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorularına yanıt arıyor. İşte 2021-2022 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları için üniversite yönetiminden resmi açıklama gelmedi.
Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların 22 Kasım itibariyle açıklanması bekleniyor.
AUZEF sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.
AUZEF SINAVLARI HAKKINDA
Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.
Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.
TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.
TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.