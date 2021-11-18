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Giriş Tarihi: 18.11.2021 19:40 Son Güncelleme: 18.11.2021 19:41

Galatasaray, 3 eksikle derbi hazırlıklarını sürdürdü

DHA
Galatasaray, 3 eksikle derbi hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, milli takımlardan henüz dönmeyen Muslera, Yedlin ve Luyindama'dan yoksun çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular savunma ve hücum varyasyonları üzerine çalıştı. Antrenman, çift kale oyununun ardından yapılan soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekipte, Milli takımlardan dönen Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı. Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama ise antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray, 3 eksikle derbi hazırlıklarını sürdürdü
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